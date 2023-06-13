「四海兄弟」崔特威廉斯驚傳身亡 「騎車轉彎遭撞」經紀人證實死訊

崔特威廉斯車禍意外去世，享壽71歲。（路透資料照片）

美國知名男演員崔特威廉 斯（Treat Williams）曾出演電影「毛髮」、「城市王子」、「四海兄弟」等電影，12日驚傳騎機車上路時發生嚴重車禍，雖然以直升機緊急送往紐約的醫院治療，仍宣告不治，享壽71歲。他的經紀人巴里麥克弗森 (Barry McPherson)也證實他的死訊。

據崔特多年經紀人巴瑞麥佛森的說法，崔特是在騎機車上路時於佛蒙特州30號國道遭到想轉彎的車子將他撞個正著，他雖然很快被送進醫院卻回天乏術，汽車上則無人受傷，巴瑞傷感的表示：「這讓人傷心欲絕，他是最好的人，非常有才華。他深受演員同業推崇，導演們也喜歡他，他對自己今年的演出很自豪，也一直對我幫他的接的工作都很開心，他的事業表現很平衡。」

崔特威廉斯早在1970年代中期就進入演藝圈，幾年之後由於在「飛越杜鵑窩」名導米洛斯福曼執導的嬉皮歌舞片「毛髮」中擔任主角之一，因此崛起，入圍 了當年金球獎 最佳新男星，雖然未獲獎，卻也得以在史蒂芬史匹柏執導的戰爭喜劇「1941」扮演軍官，被看好有望大紅大紫。1982年他以真人實事改編的「城市王子」入圍金球獎最佳戲劇類男主角，風光一時，一度被視為約翰屈伏塔、李察吉爾之外的又一性格小生，然而卻未能打進奧斯卡影帝的入圍名單，演藝行情也就逐漸下滑，再難接到重量級大片的要角。

「城市王子」讓崔特威廉斯（中）入圍金球獎影帝。（圖／摘自imdb）

在「深海攔截大海怪」中，他飾演快艇船長，和船員們被雇用去搶劫豪華遊輪，卻碰上大海怪的威脅，經過一番出生入死才撿回一命。該片儘管不是大成本大製作，演員也無A咖巨星，娛樂性卻不算太差，是台灣的洋片台熱播商業通俗影片代表，也是台灣觀眾最熟悉的崔特威廉斯作品。進入21世紀，崔特威廉斯因在影集「雪山鎮」扮演父親，贏得不少年輕影迷的喜愛。

「深海攔截大海怪」台灣洋片台一再重播，是崔特威廉斯（中）最為本地觀眾熟知的作品。（圖／摘自imdb）

金凱特蘿等崔特曾合作過的好搭檔，紛紛在社群網站上發表悼念，並向他的家人致意外，他在同業之間受到的愛戴，可見一斑。