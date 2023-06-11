「王冠」最終季 三代女王將合體 梅根不會出現

伊美黛史坦頓扮演老年的女王。(取材自Instagram)

以英國皇室祕辛為主軸的Netflix 影集「王冠」(The Crown)，即將進入最終季，此季的內容據傳會演到黛安娜車禍 意外去世後，威廉王子在學校結識凱特 ，發展出一段感情，而查理準備與卡蜜拉結婚為止；不過劇組為了向深受英國民眾愛戴的伊莉莎白女王本尊致敬，安排了一段「女王大合體」的驚喜。

「王冠」最終季會演到威廉與凱特在學校裡的戀情。(取材自Instagram)

英國太陽報報導，在「王冠」第六季中，扮演青年女王的克萊兒佛伊(Claire Foy)、中年女王的奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)都會回歸，與演出老年女王的伊美黛史坦頓(Imelda Staunton)合體，並且將會加入新面孔。

「王冠」雖然以史實為藍本，編導對一些事件的解讀卻屢屢令英皇室成員火冒三丈，Netflix本來以打死不在節目之前加上「情節並非百分百史實」的標語，最後在伊莉莎白二世女王去世後不得不就範。

奧莉薇亞柯爾曼是演中年時期的女王。(取材自Instagram)