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「王冠」最終季 三代女王將合體 梅根不會出現

記者蘇詠智╱綜合報導
伊美黛史坦頓扮演老年的女王。(取材自Instagram)
伊美黛史坦頓扮演老年的女王。(取材自Instagram)

以英國皇室祕辛為主軸的Netflix影集「王冠」(The Crown)，即將進入最終季，此季的內容據傳會演到黛安娜車禍意外去世後，威廉王子在學校結識凱特，發展出一段感情，而查理準備與卡蜜拉結婚為止；不過劇組為了向深受英國民眾愛戴的伊莉莎白女王本尊致敬，安排了一段「女王大合體」的驚喜。

「王冠」最終季會演到威廉與凱特在學校裡的戀情。(取材自Instagram)
「王冠」最終季會演到威廉與凱特在學校裡的戀情。(取材自Instagram)

英國太陽報報導，在「王冠」第六季中，扮演青年女王的克萊兒佛伊(Claire Foy)、中年女王的奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)都會回歸，與演出老年女王的伊美黛史坦頓(Imelda Staunton)合體，並且將會加入新面孔。

「王冠」雖然以史實為藍本，編導對一些事件的解讀卻屢屢令英皇室成員火冒三丈，Netflix本來以打死不在節目之前加上「情節並非百分百史實」的標語，最後在伊莉莎白二世女王去世後不得不就範。

奧莉薇亞柯爾曼是演中年時期的女王。(取材自Instagram)
奧莉薇亞柯爾曼是演中年時期的女王。(取材自Instagram)

儘管英皇室在查理娶了卡蜜拉之後還發生了一堆風風雨雨，劇組卻早就說過第六季是最後一季，因此以目前進度，日後會成為英國王后的凱特還來得及登場，嫁入皇室後引起軒然大波的梅根，在「王冠」中是來不及出現了。

克萊兒佛伊飾演青年時期的女王。(取材自Instagram)
克萊兒佛伊飾演青年時期的女王。(取材自Instagram)

凱特 Netflix 車禍

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