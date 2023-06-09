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相隔15年 福伯再扮「瓊斯博士」原因曝光

記者陳建嘉／綜合報導
哈里遜福特睽違15年再演出系列作續集「印第安納瓊斯：命運輪盤」。（圖：迪士尼提供）
哈里遜福特睽違15年再演出系列作續集「印第安納瓊斯：命運輪盤」。（圖：迪士尼提供）

哈里遜福特（Harrison Ford）主演的印第安納瓊斯系列電影「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny），日前在坎城影展舉行首映，這是他相隔15年、第5度扮演這個代表性的角色，放映結束後他獲得現場觀眾如雷掌聲，更情緒激動，眼眶含淚。隔天記者會上他心情仍無法平復，席間一名記者告訴他：「你還是很性感！」則讓他嘴角忍不住上揚。

福伯接演上一部「印第安納瓊斯：水晶骷髏王國（Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull）」66歲，當時他大可以把這個決定性的角色持續發光下去，可偏偏等了15年，「瓊斯博士」才在今年滿血復活。被外媒問及此事，他先是自嘲，指著自己不再新鮮的肉體說：「這不是顯而易見嗎？」但隨即簡單解釋接演原因：「我只是在等一個合適的劇本，一個可以讓角色延續下去的方式，而且我很想看到印第安納如何走向他的結局。」

他從不諱言這會是他最後一次扮演考古博士，也很開心自己的回歸能夠得到萬千粉絲的歡迎，由於電影中出現許多年輕時的瓊斯博士，看著被科技回春的自己，演藝事業成名比別人晚很多的他也很豁達，「那就是曾經的我，但我對年輕並不渴望，我對目前的我真的很滿意，畢竟我如今還有工作、也還在拍片。」

下個月將滿81歲的福伯曾在1998年被美國「時人」雜誌選為「全球最性感男人」，當年以「星際大戰」的韓索羅走紅，並藉「法櫃奇兵」（Raiders of the Lost Ark）的印第安納瓊斯全球聞名，只要他戴著軟呢帽、揮起長鞭、掄起拳頭，都會讓無數女粉眼冒愛心。而他主演四部印第安納系列電影，在全球共締造近20億美元的票房，巨星地位無庸置疑。

「印第安納瓊斯：命運輪盤」描述瓊斯博士即將退休，正準備迎接平穩安定的生活，他的教女海倫娜卻找到一件在二戰期間被發現的古代遺物，足以摧毀現今的和平，於是他被迫再度騎上馬，展開他人生最後一次冒險。

電影 坎城影展 退休

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