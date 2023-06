相隔15年 福伯再扮「瓊斯博士」原因曝光

哈里遜福特睽違15年再演出系列作續集「印第安納瓊斯:命運輪盤」。(圖:迪士尼提供)

哈里遜福特(Harrison Ford)主演的印第安納瓊斯系列電影 「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny),日前在坎城影展 舉行首映,這是他相隔15年、第5度扮演這個代表性的角色,放映結束後他獲得現場觀眾如雷掌聲,更情緒激動,眼眶含淚。隔天記者會上他心情仍無法平復,席間一名記者告訴他:「你還是很性感!」則讓他嘴角忍不住上揚。

福伯接演上一部「印第安納瓊斯:水晶骷髏王國(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull)」66歲,當時他大可以把這個決定性的角色持續發光下去,可偏偏等了15年,「瓊斯博士」才在今年滿血復活。被外媒問及此事,他先是自嘲,指著自己不再新鮮的肉體說:「這不是顯而易見嗎?」但隨即簡單解釋接演原因:「我只是在等一個合適的劇本,一個可以讓角色延續下去的方式,而且我很想看到印第安納如何走向他的結局。」

他從不諱言這會是他最後一次扮演考古博士,也很開心自己的回歸能夠得到萬千粉絲的歡迎,由於電影中出現許多年輕時的瓊斯博士,看著被科技回春的自己,演藝事業成名比別人晚很多的他也很豁達,「那就是曾經的我,但我對年輕並不渴望,我對目前的我真的很滿意,畢竟我如今還有工作、也還在拍片。」

下個月將滿81歲的福伯曾在1998年被美國「時人」雜誌選為「全球最性感男人」,當年以「星際大戰」的韓索羅走紅,並藉「法櫃奇兵」(Raiders of the Lost Ark)的印第安納瓊斯全球聞名,只要他戴著軟呢帽、揮起長鞭、掄起拳頭,都會讓無數女粉眼冒愛心。而他主演四部印第安納系列電影,在全球共締造近20億美元的票房,巨星地位無庸置疑。

「印第安納瓊斯:命運輪盤」描述瓊斯博士即將退休 ,正準備迎接平穩安定的生活,他的教女海倫娜卻找到一件在二戰期間被發現的古代遺物,足以摧毀現今的和平,於是他被迫再度騎上馬,展開他人生最後一次冒險。