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阿湯哥同框「替身」 網友競猜誰是本尊

娛樂新聞組／綜合報導
阿湯哥與兩位替身的合照引發熱議，大家都在猜哪個才是真的他。(取材自推特)
阿湯哥與兩位替身的合照引發熱議，大家都在猜哪個才是真的他。(取材自推特)

好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）已經60歲了，他主演的「不可能的任務7」（Mission : Impossible -Dead Reckoning-Part One）正式預告日前曝光，片段中阿湯哥玩命式動作場面令人佩服。近日，網上瘋傳阿湯哥與兩位替身的合照，由於替身的模樣與阿湯哥相似度非常高，讓人分不清到底誰才是本尊。

香港01報導，照片中，湯姆克魯斯與兩位替身均穿上白色T裇，無論髮型、五官輪廓均高度相似，讓很多網友看了非常驚訝。不過，也有不少網友認為，照片是AI合成，還有人說這張照片應該是舊照。

不論真假如何，阿湯哥與替身照已掀起網路熱議。不過，湯姆克魯斯方面尚未就照片真偽作出回應。

據悉，阿湯哥在電影中，絕大多數驚險場面都是親身上陣的，他的系列代表作「不可能的任務」，幾乎每集都在玩命，很多影迷也大讚，「只有阿湯哥能超越阿湯哥」。

為了劇情需要，他曾騎著重機往懸崖直衝，再瞬間從高空中一躍而下；也曾為了追上正在起飛的軍機，居然整個人吊在飛機外面。不用替身，不要特效已成阿湯哥的招牌。

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