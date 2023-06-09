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薩莎卡勒魔鬼訓練化身超少女 得知入選「閃電俠」淚崩

記者陳建嘉／即時報導
薩莎卡勒（中）在「閃電俠」中飾演超少女。（圖：華納兄弟提供）
薩莎卡勒（中）在「閃電俠」中飾演超少女。（圖：華納兄弟提供）

「閃電俠」（The Flash）自從在全球進行搶先試片後爆出好口碑，備受各界期待，片中閃電俠回到過去，聯手蝙蝠俠（Batman）與超少女（Supergirl）打擊反派薩德將軍（General Zod）。最新花絮也曝光由薩莎卡勒（Sasha Calle）飾演的「超少女」的選角、訓練等過程，展現她不一樣的一面。

中超少女不是完美的英雄，是個不折不扣的外星人，她無家可歸，來到一個她覺得會找到安身處的地方，結果卻被關在囚房裡，經歷了許多痛苦和折磨，況且她早就失去了父母和她的星球。但她在「閃電俠」貝瑞的幫助之下，重新找回對人類的信心，一同聯手拯救世界。

幕後花絮中，可以看到導演安迪馬希提（Andy Muschietti）當初透過視訊，親自向薩莎卡勒宣布選角結果，薩莎卡勒流下喜極而泣的眼淚。安迪馬希提表示：「薩莎卡勒愈來愈受到矚目，當下我就覺得她是理想的超少女，不只加入顛覆性，更超乎眾人想像。」

製片芭芭拉馬希提（左起）、導演安迪馬希提大讚薩莎卡勒是「閃電俠」中「超少女」的完...
製片芭芭拉馬希提（左起）、導演安迪馬希提大讚薩莎卡勒是「閃電俠」中「超少女」的完美人選。（圖：華納兄弟提供）

薩莎卡勒表示：「我記得大學畢業時製作的願景版，蓋兒加朵（Gal Gadot）演出神力女超人便是其一；現在我感到很幸運，竟然能演出超少女；我小時候多希望身邊有個像超少女的英雄，她是個狠角色。」她認為超少女是前所未見的，有著豐富且複雜的人性，「她所經歷的一切都比別人深刻。」

片中薩莎卡勒也親自出演特技動作，她笑著說：「我問我會有特技替身嗎？結果他們說我不需要。」製片芭芭拉馬希提（Barbara Muschietti）也補充表示：「她接受魔鬼訓練，很投入也樂在其中。」

導演 中超

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