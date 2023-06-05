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才一個多月就玩完？泰勒絲和最新男友驚傳已分手

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲最新一段戀情，才一個多月已經結束，再度恢復單身。（路透資料照片）
泰勒絲最新一段戀情，才一個多月已經結束，再度恢復單身。（路透資料照片）

美國樂壇公主泰勒絲（Taylor Swift）一個多月前才被傳出已和交往6年的英國英俊小生喬歐文（Joe Alwyn）分手，很快就又和曾經約會過的「The 1975 」樂團主唱馬蒂希利（Matty Healy）打得火熱，還三不五時被拍到在一起，馬蒂甚至還被稱要搬進她的紐約豪宅，以便一起寫新歌。結果近日馬蒂在丹麥開唱，當眾熱吻警衛人員，還放話自己目前單身，各方感覺不太對勁，果然專門報導明星與名流八卦的TMZ網站引述泰勒絲友人的說法：「是的，她又恢復單身了。」宣告這段才熱燒一個多月的戀情已經迅速玩完。

泰勒絲前後兩段感情分別創下她生命中的兩大紀錄：與喬歐文在一起6年是她談過最長的一次戀愛；和馬蒂希利一個多月就分手也大概是最短的一段。有傳兩人都是樂壇紅人，各自都還在忙巡演，實在很難維繫感情，加上彼此愈深入了解愈覺得不是很速配，才是戀情很快就破局的主因。而且馬蒂希利過去不乏爭議行為，當泰勒絲與他爆出在交往，就已經有粉絲求她趕快清醒、不要跟他在一起，也有稱泰勒絲的父親雖然曾和馬蒂在一起閒聊、殺時間，看似要與女兒的男友培養感情，其實內心對馬蒂很不放心，是想要好好盯住他，都讓人隱約感覺這段戀情很難持久，果然撐不到兩個月已結束。

只是泰勒絲才剛分手一位多年舊愛，立刻又投入愛情泫渦，然後快速抽身，讓早就懷疑她沒戀愛會過不下去的人，更加深這種偏見，對她的形象也不會加到分。不過她畢竟在樂壇超紅，粉絲又死忠，身旁的好友只表示希望她能過得開心，也不方便說什麼。

「The 1975 」樂團的馬蒂希利（左二），才剛談了一場短暫又廣受矚目的戀情。...
「The 1975 」樂團的馬蒂希利（左二），才剛談了一場短暫又廣受矚目的戀情。（路透資料照片）

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