我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中美防長「香會」上為何只握手不會談？中媒這樣解釋

想吐？專欄作家搶先體驗蘋果3499美元MR裝置 吐露這些感覺

患帕金森氏症30年 61歲「回到未來」米高福克斯驚傳踉蹌跌倒

記者蘇詠智／即時報導
米高福克斯因帕金森氏症無法拍戲，承認病況愈來愈嚴重。(路透)
米高福克斯因帕金森氏症無法拍戲，承認病況愈來愈嚴重。(路透)

身體健康對任何人都很重要。61歲的「回到未來」(Back to the Future)系列男主角米高福克斯（Michael Fox），曾是好萊塢當紅搶手的票房小生，昔日與他在影壇各霸一方的湯姆克魯斯(Tom Cruise)，現在還能擔任動作巨片男主角，更親身拍攝一堆高危險度的鏡頭，米高福克斯卻因帕金森氏症愈來愈嚴重，連客串都不太有辦法。他今年推出了紀錄片，也因為對帕金森氏症的治療研究之貢獻，獲得奧斯卡金像獎人道精神特別獎、成為小金人得主，卻坦言自己對抗這個疾病，變得愈來愈困難，甚至自認應該活不到80歲，粉絲都很心疼。

儘管沒有辦法再主演任何新片，米高福克斯每年都還會參加全美各地的「回到未來」粉絲見面活動，近日該片在費城舉辦了見面會，他與扮演教授的克里斯多夫洛伊、大反派湯瑪斯威爾森(Thomas Wilson)一起出席，當湯瑪斯和克里斯多夫先後出場，輪到他壓軸現身，他上台時突然腳步踉蹌，直接摔到，好在旁邊就有沙發，他馬上往沙發倒下去，並沒有任何嚴重的損傷，台下觀眾也報以熱烈掌聲。

米高福克斯從29歲就發現罹患帕金森氏症，對自己身體的狀況深刻了解，也知道緊急狀況如何面對，才能很快應變，避免有更大的傷害，但全場影迷還是替他捏了把冷汗，也更深刻體會到，他的身體健康真的和年輕當紅時有很大的落差了。

米高福克斯昔日因「回到未來」系列紅遍全球。(取材自IMDb)
米高福克斯昔日因「回到未來」系列紅遍全球。(取材自IMDb)

費城 湯姆克魯斯 奧斯卡

上一則

被任賢齊警告「唱不好就下去」 天團反應曝光

下一則

還記得她嗎？蘇珊大嬸驚傳小中風 再度回歸「達人秀」

延伸閱讀

「任務」戲院映期搶不過「奧本海默」 阿湯不開心

「任務」戲院映期搶不過「奧本海默」 阿湯不開心
電影業「忘恩負義」私生活一片空虛 湯姆克魯斯不開心

電影業「忘恩負義」私生活一片空虛 湯姆克魯斯不開心
瑜亮情節30年 湯姆克魯斯這1點大贏布萊德彼特

瑜亮情節30年 湯姆克魯斯這1點大贏布萊德彼特
30年瑜亮情結放不下 湯姆克魯斯這一點大贏布萊德彼特

30年瑜亮情結放不下 湯姆克魯斯這一點大贏布萊德彼特

熱門新聞

迪士尼真人版「小美人魚」上映後引發不少討論。圖／摘自imdb

英女歌手批「小美人魚」：不想教給女兒這個觀念

2023-05-30 14:02
李現身穿白色T恤搭配黑色短褲去看五月天演唱會。(取材自微博)

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

2023-06-04 08:00
迪麗熱巴魚尾洋裝胸前開深V。圖／摘自微博

迪麗熱巴深V尬唐嫣美腿 網瘋猜楊冪「不見人影」原因

2023-05-30 13:24
李連杰近來樣貌再度引發熱議。（取材自微博）

怎麼了？60歲李連杰暴瘦代言 「斷崖式衰老」惹網心疼

2023-05-30 23:14
迪麗熱巴（左）和祝緒丹（右）私交不錯，曾一起到迪士尼樂園遊玩。（取材自微博）

神仙友誼…祝緒丹為迪麗熱巴慶生直呼：我最愛的女人

2023-06-02 23:20
29歲女友懷孕8個月，82歲的奧斯卡影帝艾爾帕西諾(左)將迎來第4子。(取材自微博)

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

2023-06-03 21:07

超人氣

更多 >
侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾

侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌