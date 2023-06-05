患帕金森氏症30年 61歲「回到未來」米高福克斯驚傳踉蹌跌倒

米高福克斯因帕金森氏症無法拍戲，承認病況愈來愈嚴重。(路透)

身體健康對任何人都很重要。61歲的「回到未來」(Back to the Future)系列男主角米高福克斯（Michael Fox），曾是好萊塢當紅搶手的票房小生，昔日與他在影壇各霸一方的湯姆克魯斯 (Tom Cruise)，現在還能擔任動作巨片男主角，更親身拍攝一堆高危險度的鏡頭，米高福克斯卻因帕金森氏症愈來愈嚴重，連客串都不太有辦法。他今年推出了紀錄片，也因為對帕金森氏症的治療研究之貢獻，獲得奧斯卡 金像獎人道精神特別獎、成為小金人得主，卻坦言自己對抗這個疾病，變得愈來愈困難，甚至自認應該活不到80歲，粉絲都很心疼。

儘管沒有辦法再主演任何新片，米高福克斯每年都還會參加全美各地的「回到未來」粉絲見面活動，近日該片在費城 舉辦了見面會，他與扮演教授的克里斯多夫洛伊、大反派湯瑪斯威爾森(Thomas Wilson)一起出席，當湯瑪斯和克里斯多夫先後出場，輪到他壓軸現身，他上台時突然腳步踉蹌，直接摔到，好在旁邊就有沙發，他馬上往沙發倒下去，並沒有任何嚴重的損傷，台下觀眾也報以熱烈掌聲。