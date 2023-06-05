「任務」戲院映期搶不過「奧本海默」 阿湯不開心
不過一年時間，湯姆克魯斯(Tom Cruise)已經從「一手挽救電影業的英雄」，又變得求爺爺告奶奶都不太有人理，對於業界「翻臉跟翻書一樣快」的勢利面貌大為心寒。原因是他的新片「不可能的任務：致命清算 第一章」(Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One)戲院映其只有九天，搶不過克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)的新片「奧本海默」(Oppenheimer)。
對於「奧本海默」，外界的認知是一部長達三小時的歷史影片，沒有「不可能的任務：致命清算 第一章」那麼商業，不過「奧本海默」講原子彈之父的生平，至少會有大場面的核彈爆炸畫面，因而諾蘭的影迷熱切期待。
卻因此讓湯姆克魯斯大傷感情，他堅信自己的新片更具商業價值，試圖讓戲院業者改變決定，只是IMAX與諾蘭關係向來密切，他的新片又是全部以IMAX規格攝製，IMAX會力挺到底。
諷刺的是，在新冠肺炎疫情爆發的第一年，克里斯多夫諾蘭「天能」(Tenet)是少數沒有退檔，照常在戲院上映的影片，當時在英國拍片的阿湯，不但直接衝戲院捧場，還發短片直呼「回戲院看大銀幕感覺真好」，也讚賞「天能」是部好片，沒想到三年後，諾蘭竟會跟他因為搶戲院變尷尬。
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