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再翻家暴舊事 裘莉控小布想花錢吃案

記者蘇詠智╱綜合報導
安琪莉娜裘莉(圖)堅稱鬧離婚的布萊德彼特對她動過粗。(路透資料照片)
安琪莉娜裘莉(圖)堅稱鬧離婚的布萊德彼特對她動過粗。(路透資料照片)

已經打了快七年離婚戰的布萊德彼特(Brad Pitt)與安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)，進入「公開互潑髒水」的階段，小布被發現送出新的法庭文件，指控裘莉違背兩人早先的約定，故意在不告知他情況下，把兩人法國酒莊的股份賣給俄羅斯財團。

然而這個說法卻引來裘莉方面的反駁，還爆出更驚人理由，指布萊德彼特是為了逼她對幾年前在私人飛機上向養子動粗、潑她啤酒的事噤聲，要她保證不對外亂講，才要同意她賣股份，真正問題的來源是他自己。該消息人士表示，布萊德彼特祭出850萬美元，若裘莉違背要求，繼續講那件家暴往事，他就可以收回其中的部分款項，或是全額沒收。

這件所謂的「家暴」事件，是裘莉堅稱某回在私人飛機上布萊德彼特發酒瘋，把她拉去撞廁所門，孩子幫她掙脫，還被小布鎖喉，裘莉也被小布潑啤酒。飛機抵達目的地後，小布一度還禁止大家下機，還繼續鬧。此事FBI早以「證據不足」為由撤案，裘莉刻意再將之鬧大，就是不甘心小布形象無損、全身而退。

同樣是人氣紅星涉及家暴，強尼戴普(Johnny Depp)是立刻被迪士尼踢出「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)系列，各大電影公司也都不再找他拍戲。反觀布萊德彼特，過去幾年來公眾形象仍不差，裘莉才是常被描繪成離婚官司裡的大反派，讓她怒火上衝，一定要看到布萊德彼特被各方唾棄才甘願。

有趣的是，裘莉一直堅持這件事，小布的地位仍沒下滑，也沒被好萊塢封殺；說到底，裘莉一開始跟小布在一起，是介入了他的上一段婚姻，因此背負了「第三者」負面標籤，影響裘莉的可信度。至於小布會不會終於被裘莉搞壞行情？娛樂圈都在密切注意。

布萊德彼特再怎麼被貼上家暴男的標籤，公眾形象仍沒有崩壞。（路透資料照片）
布萊德彼特再怎麼被貼上家暴男的標籤，公眾形象仍沒有崩壞。（路透資料照片）

裘莉 小布 布萊德彼特

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