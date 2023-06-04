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漫威英雄婚變 竟是女兒申請禁令防家暴

記者蘇詠智╱綜合報導
尤恩葛魯菲(左)、艾莉絲伊凡曾是感情甜蜜的明星夫妻。(路透資料照片)
尤恩葛魯菲(左)、艾莉絲伊凡曾是感情甜蜜的明星夫妻。(路透資料照片)

演藝圈不乏狗血的婚變事件，英國有一對藝人夫妻鬥到徹底撕破臉，連小孩子都被捲進去，從本來和樂的家庭，變得勢如水火，男方與新歡更被大女兒向法院申請禁制令，理由竟是為了防止被家暴的危險，簡直誇張到極點。

這件婚變案主角是合演迪士尼「102真狗」(Dalmatians)而假戲真做的尤恩葛魯菲(Ioan Gruffudd)、艾莉絲伊凡(Alice Evans)，兩人婚後生了兩個女兒；尤恩在漫威漫畫改編的「驚奇4超人」(Fantastic Four)系列擔任男主角，然而在好萊塢發展沒有特別順遂，演了幾齣影集，又回到英國拍戲。

總算在澳洲演了齣蠻受歡迎的影集「神祕法醫」(Harrow)，每年固定有一段期間要離開英國的妻女到南半球工作，沒想到拍著拍著，居然在澳洲交了女友，心再也回不去，於是想跟艾莉絲分手。

艾莉絲索性把事情先鬧大，將她和尤恩婚變的進度透過網路公開，利用網友「公審」尤恩。不少網友不贊同她這種作法，並沒有讓她如預期的得到各方支持，有些人更當她是笑話看，她氣得在留言板上回嗆網友。

尤恩打定主意要離婚，但他想要得到兩個女兒的監護權，艾莉絲自然不可能讓他如意，也表示要爭取孩子們的獨自監護權，於是兩人打起離婚戰。

尤恩在訴狀中宣稱艾莉絲多年來不斷對他冷嘲熱諷、造成身心傷害，更在女兒們的面前把他妖魔化；最近大女兒更向法院申請禁制令，要求父親與小三不得接近她，以防止被家暴。

通常離婚戰打得再熱烈，小孩子選邊站的情況不常發生，可是尤恩女兒居然對生父這麼大動作的排斥，實在讓各方詫異。

澳洲 家暴 迪士尼

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