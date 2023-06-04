老公偷吃環保女將 娜塔莉波曼驚爆婚姻觸礁

娜塔莉波曼(右)與班傑明米皮驚傳婚變。(路透資料照片)

奧斯卡 影后娜塔莉波曼(Natalie Portman)與舞蹈家班傑明米皮(Benjamin Millepied)的11年婚姻驚傳破裂！兩人被揭露早在去年已經分居，雖然至今尚未離婚，還試圖挽回，班傑明又被發現和25歲的環保女將卡蜜兒艾蒂安(Camille Étienne)過從甚密，對他和娜塔莉的婚姻再次造成變數。

娜塔莉波曼與班傑明米皮是在拍攝「黑天鵝」(Black Swan)時結識，班傑明除了為片子編舞之外，也客串飾演舞劇裡的王子，就這樣與娜塔莉擦出愛的火花。兩人一直被視為「才子佳人」的結合，婚後生了一兒一女，班傑明也為了娜塔莉深入鑽研她從小浸淫的猶太文化，甚至配合她改變信仰，沒有人猜得到這樣的婚姻竟然也會出現裂痕。

根據紐約郵報報導，娜塔莉和班傑明去年分居後，都想再為婚姻做努力，班傑明認為自己還是深愛娜塔莉與家人，可是年輕、知性的卡蜜兒就在此時出現在他生命中，讓他左右為難。

卡蜜兒製作了五部關於環保的影片，還寫了一本書，登上過著名媒體，被推崇是對社會有貢獻的女青年。

據傳娜塔莉今年3月就知道班傑明和卡蜜兒的事，還是狠不下心跟班傑明徹底斷乾淨，在剛過去的5月，她為新片「五月的你，十二月的她」(May December)跑了一趟坎城影展 ，班傑明偶爾會在她身邊出現，兩人後來還一起去聽碧昂絲 (Beyonce)在巴黎的演唱會，幾天後被拍到共進晚餐時親吻。