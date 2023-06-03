坦承與布萊德彼特不和 哈里遜福特默認拍片時搞破壞？

哈里遜福特（左）與布萊德彼特合作「致命突擊隊」過程並不很愉快。(取材自IMDb)

同樣是天王巨星，比較不太容易攜手合作，因為每個人都會有自己的意見，在片場光爭誰聽誰的就會爭執很久。也有的片子雖然難得湊出巨星聯手的陣容，卻沒有發揮「1加1大於2」的威力，反而在評價或是票房上踢到鐵板，最後的成品連主角本人都未必滿意。由哈里遜福特(Harrison Ford)和布萊德彼特 （Brad Pitt）合演的「致命突擊隊」（The Devil's Own），就是這種影片的代表，至今外界還有個印象：布萊德彼特很不喜歡這部片。

當年片子在拍攝時，就傳出福伯與小布 相處欠佳，片子拍很不愉快。最近福伯為了新作「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny）接受一堆訪問做宣傳，還是有人提到了「致命突擊隊」，他也一次把話講明白：「我很喜歡這部片，非常喜歡。」果然跟不滿意這片的小布完全相反，他坦承兩人在拍戲時確實關係緊張：「布萊德發展了這個劇本，裡面的那個角色來找我演，我當然也有我對片子的想法，於是我們各找各的編劇想要按照我們的意思去改編劇情，到最後連誰來執導都無法取得共識，後來敲定了『絕對機密』（The Pelican Brief）的亞倫派庫拉，我們合作過『無罪的罪人』（Presumed Innocent ），但布萊德跟他完全沒有共事的經驗，我們還在弄劇本，突然片子就要拍了，於是連劇本都沒有。」