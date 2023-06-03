馮迪索才傳和好巨石強森 又爆得罪傑森摩莫亞

馮迪索(右)與傑森摩莫亞曾經也像是哥倆好。(取材自Instagram)

演藝圈內果然沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友。曾經說過「絕對不會再回『玩命關頭』(Fast & Furious)系列」的巨石強森 (Dwayne Johnson)，在社群網站 上宣告將再度演出該系列新片，然而曾經一副哥倆好模樣的馮迪索(Vin Diesel)與傑森摩莫亞（Jason Momoa），卻被傳將引爆一場新的戰爭。

「玩命關頭」幾位大隻佬之間恩怨糾葛意外的多。巨石強森在「玩命關頭8」（The Fate of the Furious）拍攝過程中難以壓抑對馮迪索的怒火，彼此隔空對嗆，因此沒有參與第九集的演出，只和傑森史塔森一起主演了番外篇「玩命關頭：特別行動」(Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)。第十集開拍前，馮迪索在社群網站上發文稱巨石強森是「我的小弟」，表示系列將要完結，請他一定要回來，他稍後在受訪時把話說得很死，表示對於該系列抱持最大的祝福，卻「沒有機會」再回去。

結果「玩命關頭X」(Fast X)全球上映後，萬千觀眾看到巨石強森再度現身，扮演哈伯斯探員，等於狠狠打自己的臉。他在社群網站上宣布：「是的，哈伯斯回來了！」稱去年夏天跟馮迪索聊過，暫且先把彼此不和丟一邊，就算再怎麼意見不同，都知道不管怎麼樣，永遠不能忘了「觀眾第一」。

這話看似動聽，網友都諷刺巨石強森恐怕因疫情 以來，演藝事業表現欠佳，為了重振雄風，無所不用其極。

妙的是馮迪索為了巨石強森本來不拍「玩命關頭X」，找來「水行俠」(Aquaman)傑森摩莫亞扮演大反派壯聲勢，八卦刊物還指他努力拉攏傑森摩莫亞，想聯合對方排擠巨石強森。