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金凱特蘿重返「慾望城市」 舊心結曝光

記者陳建嘉／綜合報導
金凱特蘿曾公開表明與「慾望城市」莎拉潔西卡派克不是朋友。(路透資料照片)
金凱特蘿曾公開表明與「慾望城市」莎拉潔西卡派克不是朋友。(路透資料照片)

凱特蘿（Kim Cattrall）驚喜回歸「慾望城市：華麗下半場」（And Just Like That...）第二季，目前仍在紐約拍攝，曾公開表明與莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）僅是同事，不是朋友的「莎曼珊」金凱特蘿，甚至缺席「慾望城市：華麗下半場」首季，不過美媒「綜藝報」表示金凱特蘿將回歸客串，透過HBO發言人證實，金凱特蘿會客串「慾望城市：華麗下半場」第二季最後一集，但未與其他三女碰面，而她的發言人目前未回應此事。

報導指出，金凱特蘿的客串戲已在3月祕密拍攝，她的名字也刻意不在拍攝名單上，而她在紐約的停車場拍攝這段戲，至於她是否能延續再度回歸第3季，目前HBO則表示尚未決定。

「慾望城市」影集一口氣捧紅莎拉潔西卡派克、辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）、克莉絲汀戴維斯（Kristin Landen Davis）以及金凱特蘿，其中女主角莎拉以及「慾女」金凱特蘿被公認是最搶眼的角色，不過兩女傳出在片場多次爭排名大吵，此外金凱特蘿其實早就想脫離該系列，無奈莎拉潔西卡派克不願放手，一直拉其他三人回歸演出電影版、新版影集。

據傳導火線是金凱特蘿的弟弟意外失蹤、離世，莎拉公開發文回應「最親愛的金，獻上我的愛與追悼，給妳及妳被上帝祝福的弟弟」，徹底引爆金凱特蘿怒火，痛批她平時沒聯絡，卻在此刻消費她的親屬，甚至罵她是「偽君子」，此後兩人再無合作機會。

然則「慾望城市：華麗下半場」在老劇迷的捧場下，第一季仍然開出不錯佳績，第一季讓原本男主角「大人物」克里斯諾斯離世，並會找回女主角凱莉的前男友「艾登」回歸，傳出劇情可能是凱莉在喪偶後，不知是否要與「艾登」再續前緣，打電話給許久不見的「莎曼珊」金凱特蘿聯繫。

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