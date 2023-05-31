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伊薩米勒「閃電俠」分飾兩角 導演狂讚：續集也想讓他演

記者陳建嘉／即時報導
伊薩米勒（左、中）在「閃電俠」飾演不同版本的貝瑞。(圖:華納兄弟提供)
伊薩米勒（左、中）在「閃電俠」飾演不同版本的貝瑞。(圖:華納兄弟提供)

DC超級英雄電影「閃電俠」導演安迪馬希堤（Andy Muschietti）近期登上「The Playlist」即將上線的播客節目「The Discourse」，直言男主角伊薩米勒（Ezra Miller）的表現無可取代，「如果真的有續集，我不覺得有人能把這角色演得跟他一樣好」，表明力挺他繼續出演，更強調這個版本的「閃電俠」就像為他量身打造。

該片故事跨越時間線，「閃電俠」貝瑞使用超能力回到過去見到母親，同時遇見另一個時空的自己，但也因為他的這個決定，意外引爆了宇宙的渾沌危機。在這個時空裡，反派薩德將軍正威脅毀滅世界，兩個閃電俠、蝙蝠俠和超少女必須聯手拯救世界。

片中詮釋不同版本「貝瑞」的伊薩米勒認為，「閃電俠」的故事有非常根本的人性面向，「貝瑞一直活在痛苦之中，想要解決過去的問題，拒絕放棄希望，以為自己能解決並找到平衡點。」片中也集結不只一位蝙蝠俠，分別由麥可基頓(Michael Keaton)、班艾佛列克(Ben Affleck)飾演。超少女則由薩莎卡勒（Sasha Calle）飾演，她不是完美的英雄，不僅無家可歸，還經歷了許多痛苦和折磨，在獲救後進入超強的戰鬥狀態。

電影「閃電俠」曝光終極預告。(圖:華納兄弟提供)
電影「閃電俠」曝光終極預告。(圖:華納兄弟提供)

導演 班艾佛列克 電影

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