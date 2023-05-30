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坎城「最帥父子檔」羅里葛茲一家秀才華

記者黃保慧／綜合報導
「催眠狙擊」獲選本屆坎城影展「午夜放映」單元，導演勞勃羅里葛茲（左四）率領團隊走紅毯，左起為製片加雷思韋斯特、瑞貝爾羅里葛茲、瑞瑟羅。（取材自坎城影展官方粉專）
「催眠狙擊」獲選本屆坎城影展「午夜放映」單元，導演勞勃羅里葛茲（左四）率領團隊走紅毯，左起為製片加雷思韋斯特、瑞貝爾羅里葛茲、瑞瑟羅。（取材自坎城影展官方粉專）

班艾佛列克（Ben Affleck）主演「催眠狙擊」（Hypnotic），獲選本屆坎城影展「午夜放映」單元，當地時間26日晚間，導演勞勃羅里葛茲（Robert Rodriguez）帶著一起參與電影製作的兩個兒子瑞瑟、瑞貝爾及飾演反派大魔王的威廉費奇納（William Fichtner）一同現身坎城影展造勢；當導演與團隊浩浩蕩蕩步入主放映廳盧米埃廳時，全場起立夾道熱烈歡呼、掌聲不斷，場面轟動沸騰，2300個座位更是座無虛席，讓勞勃羅里葛茲樂得不斷向觀眾放送飛吻表達感謝。

全才型的勞勃羅里葛茲擔任「催眠狙擊」導演、編劇、監製兼攝影指導、剪輯師等身兼多職，以往會為自己電影配樂的他有子承衣缽，這部片由24歲兒子瑞貝爾羅里葛茲（Rebel Rodriguez）接下配樂工作，勞勃笑著大讚：「他很優秀，優秀到搶走我的飯碗哈哈，我們上次合作的電影是『全民小英雄』（全民小英雄），他寫下許多曲目，我就放手讓他為『催眠狙擊』整部片配樂，在我們前製和拍攝時他已經掌握了音樂，殺青的同時已經收到幾首主題配樂，我甚至還沒開始剪輯，這樣真的很棒」。

「催眠狙擊」導演勞勃羅里葛茲的兒子瑞貝爾（右）擔任電影配樂、瑞瑟擔任執行製片。（...
「催眠狙擊」導演勞勃羅里葛茲的兒子瑞貝爾（右）擔任電影配樂、瑞瑟擔任執行製片。（取材自坎城影展官方粉專）

而他26歲的兒子瑞瑟羅里葛茲（Racer Rodriguez）則擔任執行製片，他不僅每天到片場報到，甚至會幫忙修改劇本，應變能力很強，「因為拍片會經常遇到地點變更、演員臨時有狀況或是整體情況改變的種種問題，要想出更好的點子、思考如何磨出電影成品是他的功課。」小兒子洛葛羅里葛茲（Rogue Rodriguez）雖然沒出席坎城影展亮相，也為「催眠狙擊」做出貢獻，他不甘示弱地打造了電腦模擬動態分鏡，勞勃引以為傲地說：「那真的幫我們了解到要替視覺特效拍什麼畫面，也讓大家對於所有後續能添加的厲害影像有初步概念，而一切都是用他的遊戲引擎創造出來的，這很難得。」英雄出少年，當時洛葛才即將要滿17歲。

「催眠狙擊」導演勞勃羅里葛茲（左）、威廉費奇納。（取材自坎城影展官方粉專）
「催眠狙擊」導演勞勃羅里葛茲（左）、威廉費奇納。（取材自坎城影展官方粉專）

至於飾演片中大反派的威廉費奇納，導演對他渾然天成的催眠師特質驚嘆不已，「這個角色非他莫屬，我需要有份量的演員，一秒讓觀眾看出他就是反派，他就是你要追捕的人，聰明絕頂又變化多端，而且威廉費奇納天生具有催眠特質，你把鏡頭放在他面前，讓他直視鏡頭，他就會催眠你，他不是蓋的。他的氣質渾然天成，不費力就能感染整個場面」。

坎城影展 導演 電影

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