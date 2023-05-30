「小美人魚」荷莉貝利太會唱 反派「烏蘇拉」爆哭

「愛麗兒」荷莉貝利(左)、「烏蘇拉」梅麗莎麥卡錫日前出席雪梨首映會。（圖：迪士尼提供）

荷莉貝利（Halle Bailey）、瑪莉莎麥卡錫 （Melissa McCarthy）近期帶來主演電影 「小美人魚」，日前接受本報系聯合報專訪，荷莉貝利提到扮演經典動畫角色「愛麗兒」壓力非常大，也尊重外界的質疑，「我知道很多人非常喜歡這個故事，我只能抱持著真誠的態度，去面對這個故事」，並說這部電影的製作團隊非常美好且強大，給予她許多幫助。

瑪莉莎麥卡錫雖是好萊塢的喜劇天后，並兩度入圍奧斯卡獎 ，但她同樣壓力不小，「我知道每個人都有他們自己的想法，我只能完整付出我對原作的愛」，並說很多人會很質疑為何要把經典動畫拍成真人版，「我們想用現代人的角度，重新講述這個故事，劇本上當然也做了一些改變」，兩人覺得原作當然是無法超越的經典，「但對我們來說，這部電影也是充滿感情的佳作」。

荷莉當年透過層層面試才獲得該角，她非常開心瑪莉莎願意演出反派「烏蘇拉」，「當我得知她第一次要來片場，我超緊張的」，並說瑪莉莎不只是個優秀的演員，也是傑出的編劇、服裝設計師，「結果她本人比我想像中還要親切、溫暖，我很開心，我終於成為一個可以與瑪莉莎一起工作的演員了」。

瑪莉莎則自爆兩人初次相遇時，當時荷莉正在練唱，只是一再重複3個音符，美妙歌聲讓她瞬間落淚，「我就像被雷打到一樣震驚，只能一直大哭，她應該覺得我瘋了，她根本還沒開始真正唱歌呢」。導演羅伯馬歇爾（Rob Marshall）誤以為瑪莉莎遇到委屈的事，立刻跑到她身邊，不停拍她肩膀安慰，讓瑪莉莎只能尷尬回，「抱歉，我沒事，我只是現在聽到她唱歌，無法控制我的情感」，逗得全場劇組人員哈哈大笑。