阿諾史瓦辛格談布魯斯威利 ：動作英雄不會退休 只是去充電

阿諾史瓦辛格（右起）、席維斯史特龍、布魯斯威利事業上競爭，私下卻是朋友。（路透資料照片）

曾經紅遍全球影壇、屢創驚人賣座紀錄的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），75歲終於獻出主演影集的第一次，在Netflix新劇「FUBAR」扮演已到退休 年齡卻又被家族秘密弄得要再出最後一次勤務的CIA人員。提到過去和他在銀幕上各霸一方的「終極警探」布魯斯威利 （Bruce Willis），由於患有「額顳葉失智 症」」，無法再背劇本只有退出幕前，他則有很令人動容的看法。

阿諾史瓦辛格最走紅的1990年代，席維斯史特龍（Sylvester Stallone）聲勢一度走下坡，布魯斯威利則由電視喜劇小生搖身一變為打不死的「終極警探」，他們3個被視為最具代表性的動作天王，亦敵亦友，後來還一起開了「好萊塢星球」餐廳。當年在事業上的競爭，似乎不影響現在的交情，被問到布魯斯威利的近況，阿諾回答：「我覺得他很棒。他一直一直都會是顆很大很大的巨星，我也認為他會永遠被視為一個偉大的明星，及一個很友善的人。我理解在他這樣的情況以及健康之下，他必須要退休，但大致上來說，我們從來不會真正退休，動作英雄們只會充個電、填裝好武器與彈藥。」