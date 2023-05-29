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阿諾史瓦辛格談布魯斯威利 ：動作英雄不會退休 只是去充電

記者蘇詠智／即時報導
阿諾史瓦辛格（右起）、席維斯史特龍、布魯斯威利事業上競爭，私下卻是朋友。（路透資料照片）
阿諾史瓦辛格（右起）、席維斯史特龍、布魯斯威利事業上競爭，私下卻是朋友。（路透資料照片）

曾經紅遍全球影壇、屢創驚人賣座紀錄的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），75歲終於獻出主演影集的第一次，在Netflix新劇「FUBAR」扮演已到退休年齡卻又被家族秘密弄得要再出最後一次勤務的CIA人員。提到過去和他在銀幕上各霸一方的「終極警探」布魯斯威利（Bruce Willis），由於患有「額顳葉失智症」」，無法再背劇本只有退出幕前，他則有很令人動容的看法。

阿諾史瓦辛格最走紅的1990年代，席維斯史特龍（Sylvester Stallone）聲勢一度走下坡，布魯斯威利則由電視喜劇小生搖身一變為打不死的「終極警探」，他們3個被視為最具代表性的動作天王，亦敵亦友，後來還一起開了「好萊塢星球」餐廳。當年在事業上的競爭，似乎不影響現在的交情，被問到布魯斯威利的近況，阿諾回答：「我覺得他很棒。他一直一直都會是顆很大很大的巨星，我也認為他會永遠被視為一個偉大的明星，及一個很友善的人。我理解在他這樣的情況以及健康之下，他必須要退休，但大致上來說，我們從來不會真正退休，動作英雄們只會充個電、填裝好武器與彈藥。」

這個答案讓很多影迷都覺得感動，也帶來不少希望。阿諾近年除了還有在拍戲，其他時間分給了幾個孩子，除了與甘迺迪家族出身的瑪麗亞雪佛（Maria Shriver）所生的4個孩子外，他和年紀最小的私生子約瑟夫也一樣親近，希望對所有小孩都公平，無奈他的婚外情讓4個婚生子還是無法接受，連帶對約瑟夫也視若無睹，完全沒有想要培養手足情誼，一場家庭風暴，或許已在醞釀中。

布魯斯威利近年由於健康情況日益走下坡，不得不息影。（路透資料照片）
布魯斯威利近年由於健康情況日益走下坡，不得不息影。（路透資料照片）
阿諾史瓦辛格第一次主演影集就開出收視紅盤。（路透資料照片）
阿諾史瓦辛格第一次主演影集就開出收視紅盤。（路透資料照片）

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