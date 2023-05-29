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小勞勃道尼本非「鋼鐵人」 「黑寡婦」原鎖定她們

記者蘇詠智／綜合報導
小勞勃道尼早在成為「鋼鐵人」前，就洽談過別的漫威角色。（取材自IMDb）
小勞勃道尼早在成為「鋼鐵人」前，就洽談過別的漫威角色。（取材自IMDb）

漫威（Marvel）英雄片捧出不少紅星，他們的角色形象深植觀眾心目中，尤其昔日一哥小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），幾乎與「鋼鐵人」（Iron Man）畫上等號。然而該系列導演強法夫洛卻透露，最早小勞勃道尼並不是試演「鋼鐵人」東尼史塔克（Tony Stark），差一點就在「驚奇4超人」（The Fantastic Four）出現了。

強法夫洛（Jon Favreau）和漫威影視掌門人凱文費吉（Kevin Feige）回憶小勞勃道尼如何成為所有人眼中的東尼史塔克，驚曝他其實早就為了別的漫威角色跟大家都洽談過、見過面，強法夫洛說道：「我記得你們所有人都已經見過他，為了末日博士（Doctor Doom），還是什麼別的計畫。」末日博士最早是「驚奇4超人」裡的反派，後來該系列並沒用小勞勃道尼，反而是強法夫洛找他去試演「鋼鐵人」，大家都看出他的表演精彩無比，才讓他確定成為東尼史塔克的演員人選。

事實上，漫威一堆這種「角色大搬風」的情況，「洛基」（Loki）湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）原本是去試演索爾（Thor），「星爵」（Star-Lord）克里斯普萊特（Chris Pratt）本來是去試「美國隊長」（Captain America）史蒂夫羅傑斯（Steven Rogers）這個角色，「黑寡婦」（Black Widow）娜塔莎（Natasha）曾經考慮過安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）或是娜塔莉波曼（Natalie Portman），結果兩人後來都加入了漫威，卻各自在「永恆族」（Eternals）與「雷神索爾」出現，和「黑寡婦」幾乎沒啥關係。

漫威 裘莉 導演

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