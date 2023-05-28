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阿諾家族愛恨情仇 傳4個婚生子排擠私生子

記者蘇詠智╱綜合報導
阿諾史瓦辛格(右)盡量對五個小孩都公平對待，可惜四個婚生子並不能接受約瑟夫(左)這個私生子小弟。(取材自Instagram)
阿諾史瓦辛格(右)盡量對五個小孩都公平對待，可惜四個婚生子並不能接受約瑟夫(左)這個私生子小弟。(取材自Instagram)

沒有多少人能猜到，動作巨星阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)現實人生是一齣八點檔愛恨情仇糾葛大戲。他的Netflix新戲「FUBAR」在洛杉磯首映，兩個女兒凱薩琳(Katherine )、克莉絲汀娜(Christina)都陪在他身邊，而他的私生子約瑟夫貝耶納(Joseph Baena)也出席了這場活動，卻是自己一個在背板前拍照，全程沒和手足們有互動，明顯遭到排擠。歐美媒體報導也稱阿諾的四個婚生子對這個私生子小弟完全無愛，把他視為父母婚姻失敗的證明。

阿諾史瓦辛格曾是影壇最紅動作巨星之一，身價超越湯姆克魯斯(Tom Cruise)，曾經娶甘迺迪家族出身的新聞界女強人瑪麗亞雪佛(Maria Shriver)，之後轉進政壇當起美國加州州長，由於並非在美國出生、無法更上層樓選總統，才又回到幕前，卻在此時爆出他偷吃管家，還有了私生子，與瑪麗亞的婚姻就此破裂。

雖然阿諾盡量對五個小孩都公平對待，可惜瑪麗亞雪佛所生的四個小孩並不能接受約瑟夫，和他不僅幾乎沒啥往來，對他也沒有手足之情，更把他當成父親恥辱婚外情的證據，成見非常深。

據「紐約郵報」八卦版報導，約瑟夫對於這樣的狀況，似乎也已經看開了，並沒有被影響心情，還是把當天出席父親新作首映的獨照發布在社群網站上，還給「FUBAR」兩根豎起的大姆指做為稱讚。該報導表示約瑟夫真的是個好青年，可惜哥哥姊姊們並沒有要接受他。

社群網站 加州 湯姆克魯斯

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