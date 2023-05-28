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僵硬人症候群惡化 席琳狄翁心痛取消巡演

記者蘇詠智╱綜合報導
席琳狄翁因病況嚴重，被迫取消今、明兩年的巡演。(路透資料照片)
席琳狄翁因病況嚴重，被迫取消今、明兩年的巡演。(路透資料照片)

55歲天后席琳狄翁(Celine Dion)又因罕病「僵硬人症候群」被迫改變已排定的巡演計畫，宣告今年接下來一直到明年在歐洲各大城市的演唱會全都取消。

她在社群網站上發文表示自己真的很抱歉讓大家失望，雖然已經盡力想回復元氣，現在只能等到身體足以再重回舞台時才開唱。她強調並沒因此放棄，很期待和歌迷們再度相見。

雖然席琳的聲明並未斬釘截鐵宣布往後再也不巡迴演唱，CNN的消息來源卻表示她很可能結束巡演生涯，因為她所罹患的罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」令她痛苦不已，每天都得接受物理治療。

這種病會讓患者有嚴重疼痛與痙攣，更沒辦法按照慣有方式運用聲帶唱歌，席琳在聲明中指出，巡演對於百分之百健康的人，都是很大的考驗，一再延後演出時間，對歌迷也很不公平，所以就算心碎，也得做出最正確的決定。

她早在前年的11月就被傳「病重、近乎全身癱瘓」，姊姊克勞蒂特還反駁稱她雖然生病卻沒外面講的那麼嚴重。到了去年12月，她親自發布短片，解釋由於「僵硬人症候群」發作，只能把巡演取消或延期，專家則透露該病還找不到治療方法，患者只能透過藥物減輕不適。

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