阿諾史瓦辛格家族情仇 傳4個婚生子排擠私生子「星爵」摻一腳

克里斯普萊特（左起）、凱薩琳史瓦辛格、阿諾史瓦辛格、克莉絲汀娜史瓦辛格在阿諾新戲首映會上一起出席。（路透資料照片）

沒有多少人能猜到，向來主演刺激動作片的天王巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），現實人生卻是一齣八點檔愛恨情仇糾葛大戲。他的Netflix新戲「FUBAR」本周在洛杉磯舉行首映會，兩個女兒凱薩琳、克莉絲汀娜都陪在他身邊，還有凱薩琳的丈夫—「星爵」克里斯普萊特（Chris Pratt）也跟他們走在一起，而他的私生子約瑟夫貝耶納也出席了這場活動，卻是自己一個在背板前拍照，全程沒和任何同父異母的手足們有互動，明顯遭到排擠，歐美媒體報導也稱阿諾的4個婚生子，對這個私生子小弟完全無愛，把他視為父母婚姻失敗的證明。

阿諾史瓦辛格曾是影壇最紅動作巨星之一，身價超越湯姆克魯斯 (Tom Cruise)等英俊小生，曾經娶甘迺迪家族出身的新聞界女強人瑪麗亞雪佛（Maria Shriver），直到年歲漸老，拍起動作片顯得吃力，賣座號召力才衰退。之後他就轉進政壇當起美國加州 州長，由於並非在美國出生、無法更上層樓選總統，才又回到幕前，卻在此時爆出他偷吃管家，還有了私生子，與瑪麗亞的婚姻就此破裂。

雖然阿諾並沒有不認自己出軌，在私生子約瑟夫的存在昭告天下後，與約瑟夫也維持很密切的關係，盡量對5個小孩都公平對待，可惜瑪麗亞雪佛所生的4個小孩，並不能接受約瑟夫的存在，和他不僅幾乎沒啥往來，對他也沒有手足之情，更把他當成父親的恥辱婚外情的證據，成見非常深。

據「紐約郵報」八卦版報導，約瑟夫對於這樣的狀況，似乎也已經看開了，並沒有被影響心情，還是把當天出席父親新作首映的獨照發布在社群網站 上，還給「FUBAR」兩根豎起的大姆指做為稱讚。該報導表示約瑟夫真的是個好青年，可惜哥哥姊姊們並沒有要接受他。