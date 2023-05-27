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問題比想像嚴重？席琳狄翁可能再也無法巡演

記者蘇詠智／即時報導
席琳狄翁曾親口承認罹患「僵硬人症候群」。（路透資料照片）
席琳狄翁曾親口承認罹患「僵硬人症候群」。（路透資料照片）

55歲的加拿大籍樂壇天后席琳狄翁（Céline Dion）又因病被迫改變已排定的巡演計畫，宣告今年接下來一直到明年在歐洲各大城市的演唱會全都取消。雖然她強調並沒因此放棄，很期待和歌迷們再度相見，但CNN的消息來源卻表示她很可能結束巡演生涯，因為她所罹患的罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」令她痛苦不已，每天都得接受物理治療。

席琳狄翁在社群網站上發文表示自己真的很抱歉讓大家失望，可惜就算她已經盡力想回復元氣，現在只能等到身體足以再重回舞台時才開唱。她坦言巡演哪怕對於百分之百健康的人，都是很大的考驗，何況是現在的她，然而一再延後演出時間，對歌迷也很不公平，所以就算心碎，也得做出最正確的決定。

目前席琳並未斬釘截鐵宣布往後再也不巡迴演唱，可是這兩年來她的病情發展，並不太能讓人樂觀。她早在前年的11月就被傳「病重、近乎全身癱瘓」，姊姊克勞蒂特還反駁稱她雖然生病卻沒外面講的那麼嚴重。到了去年12月，她親自發布短片，解釋由於「僵硬人症候群」發作，只能把巡演取消或延期，專家則透露該病還找不到治療方法，患者只能透過藥物減輕不適。

在樂壇眾天后中，席琳狄翁因從小就有豐富的現場演出經驗，磨練出超強唱功，以及暖場、帶動氣氛的台風，她一度常駐拉斯維加斯開唱，締造熱烈票房也成為當地最著名的必看大秀之一，合約走完才前進世界各地繼續巡演。巡演在她的演藝生涯中佔了很大的部分，若是再也不能進行，不只歌迷遺憾，她自己也一定會很失落。

席琳狄翁有可能再也無法巡演。（美聯社資料照片）
席琳狄翁有可能再也無法巡演。（美聯社資料照片）
席琳狄翁近年來深受健康狀況影響，數度被迫取消巡演。（路透資料照片）
席琳狄翁近年來深受健康狀況影響，數度被迫取消巡演。（路透資料照片）

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