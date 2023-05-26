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神曲壓軸登場 「芭比」新預告「腳跟能著地」超崩潰

記者陳建嘉／即時報導
「Barbie芭比」發現自己有扁平足崩潰了。（圖：華納兄弟提供）
「Barbie芭比」發現自己有扁平足崩潰了。（圖：華納兄弟提供）

「淑女鳥」（Lady Bird）、「她們」（Little Women）導演最新鉅作，找來「小丑女」（Harley Quinn）瑪格蘿比（Margot Robbie）、男神影帝萊恩葛斯林（Ryan Gosling）共同主演「Barbie芭比」曝光主預告，不僅粉紅的芭比樂園、超級歡樂的派對、華麗的音樂排舞，以及進入真實世界後的旅程，幽默的互動與行徑也笑翻不少粉絲，結尾更驚喜出現「水叮噹」（Aqua）演唱的1997年洗腦神曲「Barbie Girl」，原聲帶陣容也全數公布，就連新銳南韓女團Fifty-Fifty也驚喜入列。

「Barbie芭比」有大量精彩歌舞。（圖：華納兄弟提供）
「Barbie芭比」有大量精彩歌舞。（圖：華納兄弟提供）

電影敘述瑪格飾演的芭比在一個完美的地方過著完美的人生，會舉辦超級盛大的派對，有華麗音樂及排舞，每天都過著很棒的日子。但有一天怪事開始發生在她身上，包括洗澡水不熱，會從屋頂跌落，甚至發現她的腳跟竟然貼地變成「扁平足」。之後她決定與萊恩葛斯林飾演的肯尼（Ken）進入真實世界，探索事情的真相，沒想到引發一連串的意外事件。

瑪格蘿比主演「Barbie芭比」釋出全新預告。（圖：華納兄弟提供）
瑪格蘿比主演「Barbie芭比」釋出全新預告。（圖：華納兄弟提供）

瑪格同時身兼電影的製片，她除了看到芭比娃娃IP的廣大潛力及粉絲，也知道許多人不是芭比娃娃的粉絲，不僅對芭比娃娃無感，甚至非常討厭芭比娃娃，希望能藉著「Barbie芭比」讓觀眾有不一樣的感受。因此預告也提到「如果你喜歡芭比，這部電影為你量身訂製；如果你討厭芭比，千萬不要錯過這部電影。」

萊恩葛斯林在「Barbie芭比」飾演男主角「肯尼」。（圖：華納兄弟提供）
萊恩葛斯林在「Barbie芭比」飾演男主角「肯尼」。（圖：華納兄弟提供）

「Barbie芭比」是今年暑假最盛大的粉紅派對。（圖：華納兄弟提供）
「Barbie芭比」是今年暑假最盛大的粉紅派對。（圖：華納兄弟提供）

來源：華納兄弟台灣

電影 導演 樂園

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