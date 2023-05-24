黛咪摩兒、安德魯麥卡西 38年後重逢勾回憶殺

安德魯麥卡西（右）與黛咪摩兒繼合作「七個畢業生」後再度重聚。（取材自Instagram）

近期不少曾聯手締造光輝成績的經典組合再度重逢，勾起影迷無限回憶。各自都曾經大紅的「第六感生死戀」（Ghost）黛咪摩兒（Demi Moore）與「神氣活現」（Mannequin）安德魯麥卡西（Andrew McCarthy），走紅前，在1985年合作過一部青春偶像電影 名作「七個畢業生」(St. Elmo's Fire)，此後很久沒再碰頭，近日安德魯為了自己拍攝的「新鼠黨」紀錄片再聚首，安德魯開心在社群網站 上發布合照，只見美豔的黛咪，還是維持青春亮麗，曾以俊俏娃娃臉著稱的安德魯，卻已頭髮斑白，變成資深型男，令影迷感慨不已。

「七個畢業生」描述幾位大學好友，出社會後面對不同的挑戰，有人陷在不倫戀情中難以自拔，有人和校園裡結識的男友卡在關係穩定、缺乏結婚的衝動又發現男性友人其實暗戀她多年，也有狂野不羈的浪子和好友群中的乖乖女擦出意外的愛火等等，當初幾位年輕偶像安德魯麥卡西、羅伯洛（Rob Lowe）等，和同時期的其他幾位青春小生被稱為「新鼠黨」（Brat Pack），是那時最受年輕女生崇拜的王牌偶像，黛咪摩兒、艾莉希迪（Ally Sheedy）等就是他們常搭檔的年輕花旦。