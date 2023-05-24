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「落葉」坎城影展掀高潮 芬蘭名導愛搶鏡

特約記者唐在揚、記者蘇詠智／綜合報導
芬蘭名導阿基郭利斯馬基(左二)在坎城首映會上搞怪，影展總監佛黑莫(左)把他拉住。（Getty Images）
芬蘭名導阿基郭利斯馬基(左二)在坎城首映會上搞怪，影展總監佛黑莫(左)把他拉住。（Getty Images）

芬蘭黑色幽默大師阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismäki）暌違影迷數年後的全新力作「落葉」（Fallen Leaves，直譯），為坎城影展掀起一波高潮，不但片子本身大獲好評，他在紅毯上更是奇招百出，不是從攝影師手中搶過照相機來反拍他們，就是在影展總監身後作弄他，逗得觀眾哈哈大笑。

有別於本屆已放映的好幾部沉重、嚴肅的長片，「落葉」不到一個半小時、主戲只聚焦在一對平凡的勞工男女，他們在現實的社會中萌發出感情，不但內容從該國社會現況到國際上的戰事都提及，也有打動人心的浪漫元素，映後反應極佳，是問鼎大獎的強棒。阿基郭利斯馬基本人宛如作品一般搞怪、好玩，在影展活動上不按牌理出牌的舉動更增觀眾對他和影片的喜愛。

本屆坎城影展將要進入下半場，目前除了「落葉」在「銀幕」雜誌的影評平均分數拿下3.1分暫居冠軍，娜塔莉波曼（Natalie Portman‎‎）、茱莉安摩爾（Julianne Moore）共同主演的「五月的你，十二月的她」（May December）、法國片「墜落的剖析」（直譯）都是3分，聲勢亦高，有趣的是兩部片的三位女主角剛好是目前影后的超級大熱門。

而英國男神裘德洛在「煽動者」（Firebrand，直譯）中扮演著名的風流國王亨利八世，為戲增胖，讓人幾乎認不出來，不過該片整體評價不算突出，影響他獲獎機率。

裘德洛(左)新片中增胖扮老，觀眾認不太出來。（取材自IMDb）
裘德洛(左)新片中增胖扮老，觀眾認不太出來。（取材自IMDb）

坎城影展 攝影 勞工

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