強尼戴普拒認復出 嗆：我不需要好萊塢

強尼戴普不覺得自己被好萊塢抵制，因為他「不需要好萊塢」。（美聯社）

強尼戴普（Johnny Depp）主演坎城影展 開幕電影 「杜巴利伯爵夫人」（Jeanne du Barry）成為本屆坎城影展開幕片，外界看好他在歷經近年的家暴風波事件之後，可以回歸主流影壇，該片首映時更獲得近七分鐘的掌聲，讓強尼感動落淚，不過他卻在稍後的記者會否認復出，「我不覺得被好萊塢 抵制，因為我不考慮好萊塢，我不需要好萊塢」。

強尼被問是否覺得該片是復出之作，他笑答：「很明顯，我已經第17次復出了」，也很疑惑為何有「復出」這個說法，因為他哪裡都沒去。

強尼戴普不覺得自己被好萊塢抵制，因為他「不需要好萊塢」。（美聯社）

另被問到先前是否覺得自己被抵制，他首先自問「我被抵制了嗎？」然後坦言回答「你必須毫無感情才會覺得『不，這一切都沒發生、這是一個奇怪的笑話』，但當你因為某些流言，被要求退出正在拍攝的電影時，是的，你會覺得被抵制」。也說現在身處在一個奇怪又好笑的時代，「每個人都想要做自己，但他們不行，他們必須與其他人保持一致，如果你想過那種生活，我祝你一切順利」。

至於有人抵制他，認為他不該出現在坎城，強尼依舊不以為意，「如果有一天我被終身禁止進入麥當勞」，還要有人要跟他詢問回應，強尼則會回應「『他們』是誰？『他們』為什麼在乎這個？」並強調過去五、六年所流傳的新聞，全都是虛構的故事，所以他並不在意。