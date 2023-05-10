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楊紫瓊、關繼威再合作 華人製作「西遊ABC」前進白宮試映

記者陳建嘉／綜合報導
楊紫瓊(左)、關繼威自從奧斯卡頒獎典禮之後，在美劇新作「西遊ABC」首映會再度合體。（圖：迪士尼提供）
楊紫瓊(左)、關繼威自從奧斯卡頒獎典禮之後，在美劇新作「西遊ABC」首映會再度合體。（圖：迪士尼提供）

楊紫瓊、吳彥祖主演奇幻美劇「西遊ABC」日前舉辦首映，主角群更前進美國白宮，與美國總統拜登一同搶先看，拜登更開心表示「我不會唱歌，不會跳舞，但可以跟你們在一起實在太棒了」，並說這部美劇的全體團隊幾乎全由華人製作，象徵多元文化的勝利，關繼威則笑答「我現在竟能站在白宮講台上呢」。

拜登表明自己是關繼威的粉絲，看過他從小主演的「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)，也喜歡「媽的多重宇宙」，提到關繼威先前曾在領取奧斯卡獎時高喊「我的時代來了」，也對他現場告白「你的時代真的來臨了」。

關繼威稍後在受訪時透露，一開始接獲這角色時，原本以為會像以前由華人演出的美劇一樣，充滿許多刻板印象，甚至一開始就想推掉，全因覺得自己的角色太過搞笑、不正經，直到看劇本時才發現這個故事很有深度，也呈現出華人在美國社會遇到的種種困境，才爽快接演。

吳彥祖在劇中飾演「孫悟空」，與台劇「華燈初上」飾演林心如兒子的劉敬共同合作，吳彥祖受訪時首先笑稱「這跟我印象中的孫悟空很不一樣」，隨後稱讚這部劇的奇幻動作風格，絕對是大家從未見過。他先前被拍到髮線倒退，疑似變成大叔，但此次帥氣登場，看起來魅力十足。

楊紫瓊則在首映現場露出燦笑，對於自己拿下奧斯卡影后首部大製作戲劇，也顯得相當有信心。

吳彥祖(左)、劉敬在「西遊ABC」飾演父子。（圖：迪士尼提供）
吳彥祖(左)、劉敬在「西遊ABC」飾演父子。（圖：迪士尼提供）

拜登 美劇 華人

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