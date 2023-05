楊紫瓊、關繼威再合作 華人製作「西遊ABC」前進白宮試映

楊紫瓊(左)、關繼威自從奧斯卡頒獎典禮之後,在美劇新作「西遊ABC」首映會再度合體。(圖:迪士尼提供)

楊紫瓊、吳彥祖主演奇幻美劇 「西遊ABC」日前舉辦首映,主角群更前進美國白宮,與美國總統拜登 一同搶先看,拜登更開心表示「我不會唱歌,不會跳舞,但可以跟你們在一起實在太棒了」,並說這部美劇的全體團隊幾乎全由華人 製作,象徵多元文化的勝利,關繼威則笑答「我現在竟能站在白宮講台上呢」。

拜登表明自己是關繼威的粉絲,看過他從小主演的「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom),也喜歡「媽的多重宇宙」,提到關繼威先前曾在領取奧斯卡獎時高喊「我的時代來了」,也對他現場告白「你的時代真的來臨了」。

關繼威稍後在受訪時透露,一開始接獲這角色時,原本以為會像以前由華人演出的美劇一樣,充滿許多刻板印象,甚至一開始就想推掉,全因覺得自己的角色太過搞笑、不正經,直到看劇本時才發現這個故事很有深度,也呈現出華人在美國社會遇到的種種困境,才爽快接演。

吳彥祖在劇中飾演「孫悟空」,與台劇「華燈初上」飾演林心如兒子的劉敬共同合作,吳彥祖受訪時首先笑稱「這跟我印象中的孫悟空很不一樣」,隨後稱讚這部劇的奇幻動作風格,絕對是大家從未見過。他先前被拍到髮線倒退,疑似變成大叔,但此次帥氣登場,看起來魅力十足。