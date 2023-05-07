葛妮絲派楚曝情史：小布超浪漫 小班床功讚

葛妮絲派楚（左）與班艾佛列克曾差一點就要結婚。（路透資料照片）

好萊塢千金葛妮絲派楚(Gwyneth Paltrow)從小養尊處優，26歲就成為奧斯卡影后已經夠讓人嫉妒，但她先後交往布萊德彼特(Brad Pitt)、班艾佛列克 (Ben Affleck)，還嫁給「酷玩」(Coldplay)主唱克里斯馬汀(Chris Martin)，才更讓女性羨慕。近日她在podcast節目上被主持人逼問小布 與班誰在床笫間表現更好，忍不住回答：「這真是個好困難的問題。」

葛妮絲先讚美兩位前男友：「他們的吻功都是一流。」接著仔細評析：「和布萊德之間就像是跟他有很強烈的化學作用，彷彿他是你一生中的至愛，那種感覺的連結。可是班的話，他的技術上表現簡直是完美。」她承認對小布的喜愛更多一些，也稱讚他是比較浪漫的情人，不過班更能逗她發笑。

班艾佛列克去年與另一位昔日女友珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez)修成正果，辦了兩次婚禮，葛妮絲打趣道：「老天保祐珍妮佛洛佩茲以及她從他那裡得到的一切！」

眾所周知，葛妮絲的男神舊愛就已經起碼有三位，她語帶神祕的說：「這只是你們知道的而已。」似乎還有別的重量級男神曾與她有過羅曼蒂克的過往，卻沒有張揚，主持人忍不住又問道：「到底有誰跟你完全沒關係？」葛妮絲回答：「強尼戴普(Johnny Depp)吧，我們拍過一部片，可是啥也沒發生。」