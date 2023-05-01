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時尚盛會Met Gala紀念「老佛爺」 谷愛凌、關繼威等人出席

世界新聞網／輯
谷愛凌。(路透)
谷愛凌。(路透)

一年一度的「時尚奧斯卡大都會藝術博物館慈善晚宴（簡稱Met Gala）於今天美東時間晚間於紐約大都會藝術博物館登場，這場自1948年開始舉行的盛宴由時尚雜誌「VOGUE」組織操辦，除了2000年、2002年因911事件、2020年新冠肺炎取消，2021年則延後至9月舉行，去年則恢復舉行。知名的設計師、歌手、模特兒、藝人、運動球星、品牌方等等都會前來共襄盛舉，由於晚宴被禁止使用手機，因此也帶有神祕感，近年來不少個人或是品牌都會自行買票進入，一窺這場年度盛事。

名模吉吉哈蒂德。(美聯社)
名模吉吉哈蒂德。(美聯社)

南韓女團Blackpink成員Jennie。(路透)
南韓女團Blackpink成員Jennie。(路透)

跟歷年一樣，Met Gala每年都會有相應的主題，像是去年是「在美國：時尚的選集（鍍金時代）」、前年是「在美國：時尚的詞彙」等等，聯合主持人也是時尚界的重要人物。今年的主題為「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」（卡爾拉格斐：線條之美）致敬這位在2019年逝世的傳奇設計師，同時他的回顧展也將在5月5日至7月16日展出。聯合主持人則有女星潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）、英國女星麥可娜柯爾（Michaela Coel）、網球球星費德勒（Roger Federer）、「性感歌姬」杜娃黎波（Dua Lipa）以及安娜溫圖。

中國歌手王嘉爾。(Getty Images)
中國歌手王嘉爾。(Getty Images)

華裔時尚編輯陳怡樺(Eva Chen)。(路透)
華裔時尚編輯陳怡樺(Eva Chen)。(路透)

超模吉賽爾邦臣。(Getty Images)
超模吉賽爾邦臣。(Getty Images)

演員克莉絲汀史都華。(Getty Images)
演員克莉絲汀史都華。(Getty Images)

中國演員賴藝。(Getty Images)
中國演員賴藝。(Getty Images)

演員羅伯派汀森(右)與女星蘇琪沃特豪斯。(路透)
演員羅伯派汀森(右)與女星蘇琪沃特豪斯。(路透)

時尚 大都會 博物館 Met Gala 奧斯卡

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