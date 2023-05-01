時尚盛會Met Gala紀念「老佛爺」 谷愛凌、關繼威等人出席

谷愛凌。(路透)

一年一度的「時尚奧斯卡 」大都會 藝術博物館 慈善晚宴（簡稱Met Gala ）於今天美東時間晚間於紐約大都會藝術博物館登場，這場自1948年開始舉行的盛宴由時尚雜誌「VOGUE」組織操辦，除了2000年、2002年因911事件、2020年新冠肺炎取消，2021年則延後至9月舉行，去年則恢復舉行。知名的設計師、歌手、模特兒、藝人、運動球星、品牌方等等都會前來共襄盛舉，由於晚宴被禁止使用手機，因此也帶有神祕感，近年來不少個人或是品牌都會自行買票進入，一窺這場年度盛事。

名模吉吉哈蒂德。(美聯社)

南韓女團Blackpink成員Jennie。(路透)

跟歷年一樣，Met Gala每年都會有相應的主題，像是去年是「在美國：時尚的選集（鍍金時代）」、前年是「在美國：時尚的詞彙」等等，聯合主持人也是時尚界的重要人物。今年的主題為「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」（卡爾拉格斐：線條之美）致敬這位在2019年逝世的傳奇設計師，同時他的回顧展也將在5月5日至7月16日展出。聯合主持人則有女星潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）、英國女星麥可娜柯爾（Michaela Coel）、網球球星費德勒（Roger Federer）、「性感歌姬」杜娃黎波（Dua Lipa）以及安娜溫圖。

中國歌手王嘉爾。(Getty Images)

華裔時尚編輯陳怡樺(Eva Chen)。(路透)

超模吉賽爾邦臣。(Getty Images)

演員克莉絲汀史都華。(Getty Images)

中國演員賴藝。(Getty Images)