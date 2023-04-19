我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

艾瑪華森33歲生日秀美胸 用「土星回歸」總結息影4年

記者陳建嘉／綜合報導
「妙麗」艾瑪華森在生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）
「妙麗」艾瑪華森在生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）

華納兄弟影業才將準備重啟「哈利波特」（Harry Potter）系列並拍成影集，系列主角「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫（Daniel  Radcliffe）、「榮恩」魯柏格林特（Rupert Grint）陸續結婚成為人父，當年人氣最高的「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）自從在2019年推出票房熱賣的古典浪漫電影「她們」（ Little Women）之後，就暫時息影近4年，期間僅回歸客串HBO專屬的回歸節目「哈利·波特20周年：重返霍格華茲」（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts），近期艾瑪滿33歲，終於在IG透露近況。

4月15日是艾瑪華森的33歲生日，她在自己IG上傳一系列美照，但僅有一張是露出下胸的彩色照片，「已經33歲啦！天啊，在29歲之前，我完全沒聽過土星回歸這個概念，但現在為止，我已經很熟悉了」，艾瑪所提的「土星回歸」，便是星象學曾提及，每個人在29歲時，會因為「土星回歸」，讓生命有大改變，這彷彿也意有所指，表示這是她暫時息影的原因。

「我遠離了原本的生活，學會了衝浪（雖然表現很差），我會騎馬了（讓我變得更好），我做了很多心理治療（是的，就是治療）」，艾瑪並說自己隔空收養了一個墨西哥小孩，先前拍攝「哈利波特」特別節目，也與這群很久不見的朋友們再度相聚，雖然祖父母在這段期間過世，但她也成立了一個女性投資基金，還積極學習高爾夫球、料理以及網頁製作。

艾瑪華森彷彿是幽默自嘲如今過著隱居、避世的生活，只是目前雖開始還有在接一些時尚品牌的代言，不過她似乎仍很享受現在生活，沒有拍新片的打算，如今她已經33歲，讓不少「哈利波特」系列粉絲大為訝異，沒想到昔日的小女孩已經成為一名觸角多元的女強人，但是否會客串演出「哈利波特」系列影集，則還未知。

「妙麗」艾瑪華森在33歲生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）
「妙麗」艾瑪華森在33歲生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）

哈利波特 艾瑪華森 墨西哥

上一則

福原愛故意斷聯 江宏傑積極處理 盼「早日團圓」

下一則

婚姻不時被看衰 鍾麗緹心疼小12歲老公「婚後沒自己姓名」

延伸閱讀

艾瑪華森33歲生日性感罕秀「南半球」曝光息影4年原因

艾瑪華森33歲生日性感罕秀「南半球」曝光息影4年原因
哈利波特要拍影集 選角多元化 妙麗不再是白人？

哈利波特要拍影集 選角多元化 妙麗不再是白人？
「哈利波特」影集版選角要多元 妙麗變非白人？

「哈利波特」影集版選角要多元 妙麗變非白人？
哈利波特將拍「10年」電視劇 JK羅琳擔任執行製片人

哈利波特將拍「10年」電視劇 JK羅琳擔任執行製片人

熱門新聞

湯姆克魯斯很願意把機會給他賞識的後輩小生。（路透資料照片）

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

2023-04-15 16:58
鄭彩律9日才發文寫下「笑吧」。 圖／截自IG

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

2023-04-11 15:29
基努李維為拍攝「捍衛任務4」接受特訓超過三個月。（圖：車庫提供）

根本「修行中的苦行僧」 基努李維特訓15周沒說話

2023-04-12 18:45
陳小紜因發育太好無緣進國家隊。圖／摘自微博

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

2023-04-18 10:41
侯佩岑和老公黃伯俊一家四口。圖／摘自臉書

侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我

2023-04-17 15:55
「捍衛任務」中基努李維與他的愛犬。(Liongate娛樂)

地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

2023-04-16 17:34

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」