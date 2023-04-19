艾瑪華森33歲生日秀美胸 用「土星回歸」總結息影4年

「妙麗」艾瑪華森在生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）

華納兄弟影業才將準備重啟「哈利波特 」（Harry Potter）系列並拍成影集，系列主角「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、「榮恩」魯柏格林特（Rupert Grint）陸續結婚成為人父，當年人氣最高的「妙麗」艾瑪華森 （Emma Watson）自從在2019年推出票房熱賣的古典浪漫電影「她們」（ Little Women）之後，就暫時息影近4年，期間僅回歸客串HBO專屬的回歸節目「哈利·波特20周年：重返霍格華茲」（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts），近期艾瑪滿33歲，終於在IG透露近況。

4月15日是艾瑪華森的33歲生日，她在自己IG上傳一系列美照，但僅有一張是露出下胸的彩色照片，「已經33歲啦！天啊，在29歲之前，我完全沒聽過土星回歸這個概念，但現在為止，我已經很熟悉了」，艾瑪所提的「土星回歸」，便是星象學曾提及，每個人在29歲時，會因為「土星回歸」，讓生命有大改變，這彷彿也意有所指，表示這是她暫時息影的原因。

「我遠離了原本的生活，學會了衝浪（雖然表現很差），我會騎馬了（讓我變得更好），我做了很多心理治療（是的，就是治療）」，艾瑪並說自己隔空收養了一個墨西哥 小孩，先前拍攝「哈利波特」特別節目，也與這群很久不見的朋友們再度相聚，雖然祖父母在這段期間過世，但她也成立了一個女性投資基金，還積極學習高爾夫球、料理以及網頁製作。