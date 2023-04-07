重傷後首度復出 「鷹眼」自爆一度寫好遺書

傑瑞米雷納遭鏟雪車輾過受重傷，一度在醫院用手機寫好遺書。(取材自Instagram)

「鷹眼」傑瑞米雷納(Jeremy Renner)年初被鏟雪車輾過受到重傷，雖然已送到醫院治療，他後來也清醒並發文感謝關心他的影迷，但根據Radar Online報導，他的傷勢比外界所知更嚴重。

據悉，傑瑞米全身至少有30多根骨頭斷裂、肺部塌陷、肝臟被刺穿等嚴重傷勢，而他近期受訪更首度證實，原本全身重傷，已在醫院用手機 寫遺書，就是為了向家人告別。

傑瑞米接受「ABC」專訪，提到當時被重達7噸(約7000公斤)的鏟雪車輾過身上，是為了拯救被雪困住的姪子，他不諱言有想過生命可能到盡頭，「如果我獨自一人待在那裡，那絕對會是一種可怕的死法，但我並不孤單，我的姪子在場，可愛的艾力克斯，我其他家人也在場」。

「我選擇活下來，這殺不死我的，絕不可能，雖然我損失了骨肉，但得到很多的愛」，被問「現在照鏡子的時候，感覺是一張全新的臉孔嗎？」傑瑞米感慨回：「我看到的是一個幸運的男人。」

傑瑞米在Disney +的實境節目新作「舊車大改造」將於4月12日上映，傑瑞米如今也確認會出席4月11日的首映會，並接受映後座談。