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李奧納多誤交損友捲馬來西亞洗錢案 華府出庭作證

香港新聞組／香港14日電
李奧納多狄卡皮歐為今馬來西亞主權財富基金一馬發展公司貪腐事件出庭作證。（美聯社）
李奧納多狄卡皮歐為今馬來西亞主權財富基金一馬發展公司貪腐事件出庭作證。（美聯社）

男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）人在華府，不是為了環境議題促請國會議員加把勁，也不是為了拍攝另一部賣座大片，而是就馬來西亞主權財富基金一馬發展公司貪腐事件（1MDB）出庭作證。

中央社引述法新社報導，美國嘻哈樂團「流亡者」（The Fugees）成員米歇爾（Pras Michel）正面臨指控，因為他涉嫌幫忙暗地把錢從馬來西亞華裔富商劉特佐（Low Taek Jho）手上轉出，目的是影響美國政壇。

李奧納多狄卡皮歐在法庭上向陪審團描述劉特佐舉辦的派對，據信這些奢靡活動的經費都是從一馬發展公司獲取。

一馬發展公司貪腐事件是全球規模最大的盜用公款案之一，檢方傳喚李奧納多狄卡皮歐出庭作證，但他並未被控有任何不當行為。

他作證說，他和劉特佐第一次見面是在2010年左右，拉斯維加斯派對上。當時李奧納多常受邀出席劉特佐的派對，在一次跨年慶祝活動中，狂歡的人們搭乘私人飛機從澳洲飛到美國，只為了跨兩次年。

李奧納多狄卡皮歐說：「我知道他是很成功的企業家，在阿布達比、馬來西亞交遊廣闊……，算是商界奇才，非常成功。」

後來，劉特佐表達有意贊助李奧納多2013年的電影「華爾街之狼」（The Wolf of Wall Street），李奧納多的律師團和一名私家偵探調查劉特佐之後，贊成了這筆交易。

李奧納多說：「我的團隊和製片公司都同意接受劉先生的贊助，這意味著背景調查沒問題，他被認定是合法商人。」

李奧納多的環境基金會也接受劉特佐的捐贈。

但李奧納多說，2015年，由於開始懷疑劉特佐與一馬發展公司帳戶裡消失的數十億美元有關，他與劉特佐斷絕來往。

劉特佐涉嫌拿一馬發展公司的資金用於他豪華靡爛的生活、投資李奧納多的電影、與名人和富人交際，並干預美國政壇。據稱他已逃往中國，迄今逍遙法外。

李奧納多作證時說，劉特佐「一度不經意地提到他……，即將捐一大筆錢給民主黨。很多錢，大概2000萬到3000萬美元。我當時說，哇，真是一筆巨款」。

檢方指稱，米歇爾暗地利用空殼公司，把這些錢從劉特佐手上轉往時任總統歐巴馬2012年競選連任陣營，隱匿真正的捐款來源。在美國，外籍人士向美國競選活動捐款屬於違法行為。

美國政府還指稱，米歇爾2017年答應參與祕密遊說行動，協助中國政府「確保」人在美國的異議富商郭文貴回到中國。郭文貴後來也因涉嫌詐騙投資人而被逮捕。

此外，美國政府表示，米歇爾曾承諾施壓前總統川普政府別再調查劉特佐於一馬發展公司醜聞中扮演的角色。現年50歲的米歇爾目前拒不認罪。

投資 電影 郭文貴

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