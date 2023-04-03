裘莉密會英國超級富豪 媒體澄清是公事

安琪莉娜裘莉被拍到與英國富豪餐敘。（路透資料照片）

儘管快兩年沒出新戲，安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）仍是話題女王。近日她被拍到與身價百億美元的英國超級富豪大衛梅爾迪羅斯柴爾德（David Mayer de Rothschild）午餐約會，立刻被懷疑是否交往，但紐約郵報稱大衛早有妻子，此次應該純屬公事會面，還稱裘莉這些年來與男性約會，只有跟加拿大樂壇紅人威肯（The Weeknd）是真的有浪漫火花。

自從和布萊德彼特 （Brad Pitt）鬧婚變，安琪莉娜裘莉就沒有公開的新戀情，僅時不時被拍到和男性名人餐敘，不像布萊德彼特，已經和小自己20多歲的珠寶業美女伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）高調談戀愛，還被傳有可能往結婚的方向發展。裘莉前年7月和威肯幾度被拍到密會，外界對她們的緋聞傳得沸沸揚揚，兩人從來沒有正式承認是否交往。

最新的緋聞男主角大衛，長相帥氣、長髮的樣子被形容跟過去的布萊德彼特有些神似，加上身高比小布 多了10公分以上，財產也是小布的好幾十倍，一度被認為是裘莉在向小布嗆聲，暗示自己找得到比他好很多的新對象，只是現在看來恐怕不像外界以為的那樣，媒體不得不佩服裘莉確實是炒話題高手，沒曖昧都能被她弄得像是在搞曖昧。