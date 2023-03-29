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曾為戲生吞蟑螂 凱吉再扮吸血鬼 竟喝自己血

記者蘇詠智／綜合報導
尼可拉斯凱吉的道具牙齒很尖，會不時咬破嘴唇。（圖:UIP提供）
尼可拉斯凱吉的道具牙齒很尖，會不時咬破嘴唇。（圖:UIP提供）

近年東山再起的奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage），從年輕時就是出了名的「戲瘋子」，曾經為戲生吞蟑螂的他，這次在最新作品「吸血鬼特助：雷菲爾」（Renfield）中飾演吸血鬼德古拉，更是大多數時間都待在角色裡、不抽離，甚至還喝自己的血，體驗吸血的感覺。

尼可拉斯凱吉是「教父」（The Godfather）巨導法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）的親姪子，為了擺脫家族盛名帶來的「特權」偏見，他不僅將本姓柯波拉改掉，也在拍戲時格外賣命。提到在「吸血鬼之吻」裡吃蟑螂，他曾表示：「我身體的每一吋肌肉都在抗拒做這件事，但我還是做了。」果然讓觀眾看得頭皮發麻、效果十足。

事隔多年，凱吉又要演吸血鬼，這回他則是嘗自己血液的味道，坦言劇組幫他做的獠牙雖是陶瓷道具仍非常尖銳，很容易咬破嘴唇。但他並不覺得困擾，因為剛好可以嘗自己的血是什麼味道，更有助於入戲，他形容他的血有一種溫暖、但帶著絨毛感的特殊滋味。

在「吸血鬼特助：雷菲爾」中，尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）扮演的雷菲爾很想擺脫老闆德古拉的壓榨和掌控，可惜德古拉沒有想放他自由的意思，因此一連串雞飛狗跳的絕妙情境接連登場，是一部血漿飆得兇又讓觀眾不時絕倒的黑色喜劇。

尼可拉斯凱吉為了入戲可以做很多瘋狂的事。（路透資料照片）
尼可拉斯凱吉為了入戲可以做很多瘋狂的事。（路透資料照片）

尼可拉斯凱吉 肌肉 奧斯卡

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