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女神卡卡「小丑女」不如瑪格亮麗繽紛？靠演技歌藝取勝

記者蘇詠智／即時報導
女神卡卡在「小丑2」另外一場戲的造型也不走五彩絢爛的風格。（路透）
女神卡卡在「小丑2」另外一場戲的造型也不走五彩絢爛的風格。（路透）

以漫畫改編電影之姿奪下奧斯卡影帝大獎的「小丑」，續集自然深受各方矚目，目前已在紐約拍攝中。女神卡卡(Lady Gaga)加入扮演「小丑女」是本集一大噱頭，各方也都好奇她如何詮釋出不同於「自殺突擊隊」(The Suicide Squad)系列瑪格蘿比（Margot Robbie）的風格，她的扮相近日終於被拍到，並沒有瑪格蘿比那樣的繽紛、張狂，卻自有一種獨特的時尚感，女神卡卡的粉絲也強調，偶像的歌藝和演技都一流，不像有些演員缺乏好歌喉，或是紅牌歌手沒有好演技，當他們跨過本行時，表現總會讓人感到尷尬，深信卡卡一定會是「小丑2」中的大亮點。

漫畫裡特立獨行的「小丑女」哈莉奎茵，在瑪格蘿比的演繹下，看似為愛瘋狂但沒有完全失去理智，像個傻大姐卻還是有幾分精明，加上她的外表美艷，在一群大男人之中顯得格外搶眼，讓她一砲而紅，觀眾也很難想像在她之外有別人能勝任這個角色。不過「小丑」系列較為寫實、陰暗的風格，本來就被設定是在DC英雄影像宇宙之外的獨立篇章，女神卡卡的哈莉奎茵完全不需要和瑪格蘿比相像，可以有自己的特色，各方也都期待看她如何注入新意。

早先瑪格蘿比受訪時已經表示過希望哈莉奎茵像是馬克白之類的經典角色，由不同的演員、不同的詮釋方式流傳下去，完全不擔心女神卡卡也來扮演，而「小丑2」傳是音樂劇的形式，讓有出色演唱實力的女神卡卡更加討好，起碼在這一點已經是瑪格蘿比很難企及，也確定兩位哈莉奎茵會各有各的特出之處，觀眾能夠自行比較。

瑪格蘿比因扮演小丑女而大為走紅。(取材自IMDB)
瑪格蘿比因扮演小丑女而大為走紅。(取材自IMDB)

女神卡卡 奧斯卡 電影

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