女友有了 「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫將升格當爸

丹尼爾雷德克里夫(右)和女友艾琳達克將為人父母。（路透資料照片）

童年時主演「哈利波特 （Harry Potter）」系列電影 而全球知名的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe），人生將邁進下一階段，與他交往十年的女友艾琳達克（Erin Darke）已確定懷孕，兩人愛的結晶即將誕生。

33歲的丹尼爾是「哈利波特」主角三人組中繼「榮恩」魯伯葛林特（Rupert Grint）後，第二個升格為人父母者，魯伯和另一半在2020年就生了女兒，取名星期三。現在只有「妙麗」艾瑪華森 （Emma Watson）尚未生育，影迷還在等待她的好消息，她之前有過十多位緋聞男友，卻沒人成為她的真命天子，她的感情生活仍然多采多姿。

丹尼爾與比他大五歲的艾琳因合演影片「愛殺達令」（Kill Your Darlings）結識，據歐美媒體報導，兩人都對要當爸媽感到相當開心，很期待早日組成三口之家，不過彼此都對私生活很低調，就連親友也是近期才接到喜訊，至於為何選擇對外公開，是因為艾琳的肚子已經快要遮不住。他們這幾天被拍到在紐約外出逛街，艾琳的小腹明顯隆起，臉也圓了一大圈，很難再瞞住外界，索性公開承認。

據丹尼爾形容，艾琳是個非常好玩的人，他們才拍第一場戲，她就逗得他哈哈大笑，而且他並沒有沉浸在角色中，是以自己本人的身分被艾琳逗笑，當時他就知道「這下麻煩大了」，果然彼此再也分不開，十年後還要一起迎接孩子到來。