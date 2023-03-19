「神鬼戰士2」卡司加碼 向丹佐華盛頓招手
導演雷利史考特(Ridley Scott)醞釀超過20年的「神鬼戰士2」(Gladiator)，持續不斷有令人期待的大卡司加入。繼網羅入圍本屆奧斯卡影帝的保羅梅茲卡爾(Paul Mescal)擔任男主角、提名最佳男配角的貝瑞柯漢(Barry Keoghan)後，重量級非裔影帝丹佐華盛頓(Denzel Washington)也在接洽於片中軋上一角。
丹佐華盛頓曾和雷利史考特合作過「美國黑幫」，(American Gangster)巧的是，片中另一位男主角，正是「神鬼戰士」首集的奧斯卡影帝羅素克洛(Russell Crowe)。
千禧年上映的「神鬼戰士」，不僅是當年北美年度賣座第3名，還勇奪奧斯卡最佳影片、男主角等五項大獎，堪稱21世紀古裝史詩的經典之作。由於片子結尾，羅素克洛、瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)分別扮演的正反派主角都已陣亡，續集中兩人都不會再出現。
之前盛傳片中主角將是瓦昆在首集中角色的外甥，續集裡已長大成人，會由保羅梅茲卡爾扮演，而今丹佐華盛頓若再加入，極可能扮演首集中未曾出現的新人物。
早先不少網友認為「神鬼戰士」首集的情節已經有始有終，不用再往下拍續集，不過丹佐華盛頓將參與的消息傳出後，對於續集的信心和期待度大增。
雷利史考特在首集參加奧斯卡角逐時，沒有將自己名字列在製片人之內，結果他角逐最佳導演不敵「天人交戰」(Traffic)史蒂芬索德柏(Steven Soderbergh)，「神鬼戰士」卻抱回最佳影片獎，讓他意外錯失小金人，續集的拍攝似乎也有「再戰一回」的意味。
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