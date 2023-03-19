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「神鬼戰士2」卡司加碼 向丹佐華盛頓招手

記者蘇詠智╱綜合報導
38--丹佐華盛頓洽談要加入「神鬼戰士2」。（路透資料照片）
38--丹佐華盛頓洽談要加入「神鬼戰士2」。（路透資料照片）

導演雷利史考特(Ridley Scott)醞釀超過20年的「神鬼戰士2」(Gladiator)，持續不斷有令人期待的大卡司加入。繼網羅入圍本屆奧斯卡影帝的保羅梅茲卡爾(Paul Mescal)擔任男主角、提名最佳男配角的貝瑞柯漢(Barry Keoghan)後，重量級非裔影帝丹佐華盛頓(Denzel Washington)也在接洽於片中軋上一角。

丹佐華盛頓曾和雷利史考特合作過「美國黑幫」，(American Gangster)巧的是，片中另一位男主角，正是「神鬼戰士」首集的奧斯卡影帝羅素克洛(Russell Crowe)。

39--保羅梅茲卡爾將是「神鬼戰士2」男主角。（路透資料照片）
39--保羅梅茲卡爾將是「神鬼戰士2」男主角。（路透資料照片）

千禧年上映的「神鬼戰士」，不僅是當年北美年度賣座第3名，還勇奪奧斯卡最佳影片、男主角等五項大獎，堪稱21世紀古裝史詩的經典之作。由於片子結尾，羅素克洛、瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)分別扮演的正反派主角都已陣亡，續集中兩人都不會再出現。

之前盛傳片中主角將是瓦昆在首集中角色的外甥，續集裡已長大成人，會由保羅梅茲卡爾扮演，而今丹佐華盛頓若再加入，極可能扮演首集中未曾出現的新人物。

「神鬼戰士」叫好叫座，不但開出票房大紅盤，也成為奧斯卡大贏家。(取材自IMDb)
「神鬼戰士」叫好叫座，不但開出票房大紅盤，也成為奧斯卡大贏家。(取材自IMDb)

早先不少網友認為「神鬼戰士」首集的情節已經有始有終，不用再往下拍續集，不過丹佐華盛頓將參與的消息傳出後，對於續集的信心和期待度大增。

雷利史考特在首集參加奧斯卡角逐時，沒有將自己名字列在製片人之內，結果他角逐最佳導演不敵「天人交戰」(Traffic)史蒂芬索德柏(Steven Soderbergh)，「神鬼戰士」卻抱回最佳影片獎，讓他意外錯失小金人，續集的拍攝似乎也有「再戰一回」的意味。

雷利史考特執導「神鬼戰士2」，演員陣容鎖定實力派。（路透資料照片）
雷利史考特執導「神鬼戰士2」，演員陣容鎖定實力派。（路透資料照片）

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