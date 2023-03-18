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莎朗史東驚曝被銀行倒閉拖累 財產「蒸發一半」

記者蘇詠智／綜合報導
莎朗史東透露因為銀行倒閉讓個人財產少了一半。（路透資料照片）
莎朗史東透露因為銀行倒閉讓個人財產少了一半。（路透資料照片）

別以為只有升斗小民會成為銀行倒閉的受災戶，曾是影壇性感女王的莎朗史東（Sharon Stone），近日接受婦女癌症研究基金會頒發勇氣獎，致詞時就提到自己的財產也因為「銀行的事」而蒸發一半，但仍然能夠寫支票捐款。她雖沒有詳細解釋所謂「銀行的事」，但各方不難猜出恐怕與引發軒然大波的加州矽谷銀行倒閉有關。

加州矽谷銀行驚傳倒閉，一堆公司行號陣腳大亂，沒想到莎朗史東也是災情慘重的受害者之一。她因自己曾經歷過乳癌的手術治療，對於婦女癌症的研究大力支持，碰到該捐款的時候也沒手軟。她接受勇氣獎致詞時，表示台下觀眾可能會覺得用簡訊轉帳有點困難，她也是科技白痴，卻仍能手寫支票捐款，接著語出驚人說道：「然後這也很需要勇氣，因為我知道發生了什麼，我的財產因為『銀行的事』損失了一半，但這不表示我沒辦法站在這裡。」

近年來她經歷了一連串的打擊和挑戰，先是在疫情期間失去疼愛的小外甥，而外甥的父親—她的弟弟派屈克近日也因心臟病發去世，然後又碰上銀行倒閉、財產損失一大半，換作是常人，恐怕難接受這接連不斷的噩耗，但她還是勇敢面對，不愧是勇氣獎得主。據估計，莎朗史東的身家原本至少有6000萬美元。

昔日和她並稱天后的幾位1990年代超級女星，就算不一定都還在幕前活躍，身家都相當豐厚。最近才在「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp：Quantumania）擔任要角之一的蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer），嫁給「艾莉的異想世界」（Ally McBeal）原創人大衛凱利（David Kelley），夫妻倆共有2億5000萬美元的身家，茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）有2億5500萬美元的財產，梅格萊恩（Meg Ryan）的身家約為9000萬美元，珊卓布拉克（Sandra Bullock）更有2億8000萬美元的財產，每一位都是身價傲人的貴婦。

矽谷銀行 加州 支票

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