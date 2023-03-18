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「捍衛任務4」上映前 60歲藍斯瑞迪克猝逝 基努李維哀悼

娛樂新聞組╱綜合報導
藍斯瑞迪克曾與基努李維合作四部「捍衛任務」電影。(美聯社)
藍斯瑞迪克曾與基努李維合作四部「捍衛任務」電影。(美聯社)

好萊塢資深演員、正在為「捍衛任務4」（John Wick：Chapter 4）宣傳的藍斯瑞迪克(Lance Reddick)在加州去世，終年60歲。據TMZ報導，藍斯的遺體於17日早上9點半在家中被發現，死因不詳。據執法部門消息人士稱，或是自然死亡。

綜合媒體報導，電影「捍衛任務4」即將上映，男星基努李維（Keanu Reeves）四度飾演「殺神」約翰維克。

「捍衛任務4」基努李維、導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）發文悼念藍斯：「失去了我們的朋友、夥伴蘭斯萊迪克，我們陷入深深的悲傷與心碎，他是一個完美的職業夥伴，與他一起工作非常歡樂。我們以電影作為對他的紀念，我們永遠思念他。」

基努李維和藍斯一起合作了四部「捍衛任務」，私下是非常要好的朋友。藍斯曾在一檔訪談節目中稱，基努李維的女友問他過生日希望做什麼，基努李維說想見藍斯。

生於美國馬里蘭州巴爾的摩的藍斯瑞迪克，曾參演過許多經典作品，像是影集「火線重案組」(The Wire)、「數字搜查網」(Numb3rs)以及電影「白宮末日」(White House Down)、「全面攻占3：天使救援」(Angel Has Fallen)、「哥吉拉大戰金剛」(Godzilla vs. Kong)等，其中最廣為人知的便是「捍衛任務」系列電影，他在片中飾演飯店經理夏隆（Charon）。

基努李維 電影 加州

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