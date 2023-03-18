擦身小金人…3明星人氣照飆 片約不斷

奧斯汀巴特勒今年有新的大片要推出。（Getty Images）

奧斯卡 金像獎的影帝影后、最佳男女配角向來是各方矚目焦點，能擠進入圍 名單都會對演藝事業大有加持。今年包括「貓王艾維斯」(Elvis)奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、「日麗」(Aftersun)保羅梅茲卡爾(Paul Mescal)、「金髮夢露」(Blonde)安娜迪阿瑪斯(Ana de Armas)等，新片邀約不斷，不乏受到期待的巨作，就算無緣抱回小金人，都不影響炙手可熱的行情。

演過「歌舞青春」(High School Musical)番外篇的奧斯汀巴特勒，在奧斯卡影帝大戰差點讓「我的鯨魚老爸」(TheWhale)布蘭登費雪(Brendan Fraser)和獎座擦身而過。他被「沙丘2」(Dune 2)網羅，將扮演重要大反派，昔日「沙丘魔堡」此角由樂壇天王史汀(Sting)扮演，曾引起很大討論，奧斯汀的演出勢必再造話題。

在疫情 期間如平地一聲雷般崛起的保羅梅茲卡爾，三年前才因為在暢銷小說「正常人」(Normal People)改編的影集中大膽挑戰正面全裸床戲而成名，現在不但是奧斯卡影帝入圍者，還將主演觀眾等超過20年的「神鬼戰士2」(Gladiator 2)，被看好有機會像首集主角羅素克洛(Russell Crowe)一樣登上影壇天王寶座。

保羅梅茲卡爾將主演觀眾等超過20年的「神鬼戰士2」。（路透）