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賀楊紫瓊封后 美聯社推文竟寫低俗字眼還搞錯演員名

記者陳建嘉／綜合報導
外媒以輕浮口吻評論楊紫瓊(左)、佛蘿倫絲普伊的合照，引發網友怒轟。(歐新社)
外媒以輕浮口吻評論楊紫瓊(左)、佛蘿倫絲普伊的合照，引發網友怒轟。(歐新社)

馬來西亞女星楊紫瓊以「媽的多重宇宙」成為首位華人奧斯卡影后，她在晚宴上持著獎座與「黑寡婦」女星佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）合照，不過美聯社發文推崇兩人合照時，竟然寫下極為不專業的字句。

美聯社貼出照片時，竟寫下「楊紫瓊和安琪拉貝瑟（Angela Bassett）緊緊相擁，她們裸露的、肌肉發達的手臂相互纏繞」，被認為將焦點放在影星的身材上極不專業。

除了推文不恰當的字眼引起眾怒，更離譜的是，與楊紫瓊擁抱的女演員，其實是頒獎嘉賓佛蘿倫絲普伊，並非以電影「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）提名奧斯卡「最佳女配角獎」的安琪拉貝瑟。

推文一出，立刻引發各方網友痛罵，認為推文重點應該擺在楊紫瓊得獎，佛蘿倫絲也是傑出的年輕演員，不應該著重在身材，痛批「色情」。隨後「美聯社」緊急下架該則推文，並公開致歉「這則文章有尷尬的措詞也缺乏脈絡」，仍難以平息網友怒火。

隨後，甚至有網友狠酸美聯社，「美聯社和刪除按鈕緊緊相擁，它們光禿禿的、肌肉發達的手臂相互纏繞。」

作家史蒂芬妮·魏斯(Stefanie Iris Weiss) 則開酸：「這真的是你有史以來最好的推文，把它帶回來。」

楊紫瓊 肌肉 奧斯卡

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