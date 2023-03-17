阿湯躲妮可基嫚缺席奧斯卡？ 2天後現身米高肯恩90歲生日趴

湯姆克魯斯(右)出席米高肯恩的90歲慶生宴。（取材自Instagram）

第95屆奧斯卡 頒獎典禮甫落幕，在典禮前幾個小時臨時告假的湯姆克魯斯 （Tom Cruise），宣稱是為了工作，但有體稱他之所以缺席奧斯卡是為了躲前妻妮可基嫚（Nicole Kidman）。雖然阿湯未出席奧斯卡，但仍沒錯過資深前輩米高肯恩（Michael Caine）的90歲壽宴。

3月14日生日的米高，90歲壽宴就辦在奧斯卡頒獎典禮兩天後，即便無法前往奧斯卡，阿湯依舊排除萬難出席前輩壽宴。兩人的共同友人丹妮絲韋奇(Denise Welch)，最近就在Instagram貼出多張阿湯與影帝米高肯恩相談甚歡的照片，氣氛看來相當融洽。

雖然兩人從未正式合作，只有一起演過「王牌大賤諜3：夠MAN吧」（Austin Powers in Goldmembe）r，當時阿湯僅是客串，彼此並未對戲，但私下仍維持友好，其他友人並指出，當天米高的心情很好，阿湯致詞時還開黃腔，逗得米高哈哈大笑。

在奧斯卡頒獎典禮，原本被各方視為大看點之一的湯姆克魯斯，居然在典禮前幾個小時突然宣布不會到場，讓觀眾大失所望。

根據英國每日郵報報導，湯姆克魯斯早先開心出席奧斯卡入圍 者午餐會，一路笑容滿面，所有同業來要求合照都不拒絕，結果在得知前妻妮可基嫚受邀擔任本屆奧斯卡頒獎人後，為免狹路相逢，乾脆缺席。他們曾是好萊塢最知名的銀色夫妻，結婚10年卻是離異收場，分道揚鑣後就不再同台。