我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

搭機要求鄰座「脫口罩就送10萬元」 反疫苗富豪再惹議

阿湯躲妮可基嫚缺席奧斯卡？ 2天後現身米高肯恩90歲生日趴

記者陳建嘉、蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯(右)出席米高肯恩的90歲慶生宴。（取材自Instagram）
湯姆克魯斯(右)出席米高肯恩的90歲慶生宴。（取材自Instagram）

第95屆奧斯卡頒獎典禮甫落幕，在典禮前幾個小時臨時告假的湯姆克魯斯（Tom Cruise），宣稱是為了工作，但有體稱他之所以缺席奧斯卡是為了躲前妻妮可基嫚（Nicole Kidman）。雖然阿湯未出席奧斯卡，但仍沒錯過資深前輩米高肯恩（Michael Caine）的90歲壽宴。

3月14日生日的米高，90歲壽宴就辦在奧斯卡頒獎典禮兩天後，即便無法前往奧斯卡，阿湯依舊排除萬難出席前輩壽宴。兩人的共同友人丹妮絲韋奇(Denise Welch)，最近就在Instagram貼出多張阿湯與影帝米高肯恩相談甚歡的照片，氣氛看來相當融洽。

雖然兩人從未正式合作，只有一起演過「王牌大賤諜3：夠MAN吧」（Austin Powers in Goldmembe）r，當時阿湯僅是客串，彼此並未對戲，但私下仍維持友好，其他友人並指出，當天米高的心情很好，阿湯致詞時還開黃腔，逗得米高哈哈大笑。

在奧斯卡頒獎典禮，原本被各方視為大看點之一的湯姆克魯斯，居然在典禮前幾個小時突然宣布不會到場，讓觀眾大失所望。

根據英國每日郵報報導，湯姆克魯斯早先開心出席奧斯卡入圍者午餐會，一路笑容滿面，所有同業來要求合照都不拒絕，結果在得知前妻妮可基嫚受邀擔任本屆奧斯卡頒獎人後，為免狹路相逢，乾脆缺席。他們曾是好萊塢最知名的銀色夫妻，結婚10年卻是離異收場，分道揚鑣後就不再同台。

也有報導稱阿湯真的就純粹是檔期排不開，沒有刻意要躲誰，但他自然不會針對此事出面回應。

妮可基嫚受邀擔任奧斯卡頒獎嘉賓，意外擠走本來可能出席的前夫湯姆克魯斯？（路透資料...
妮可基嫚受邀擔任奧斯卡頒獎嘉賓，意外擠走本來可能出席的前夫湯姆克魯斯？（路透資料照片）

奧斯卡 湯姆克魯斯 入圍

上一則

成龍、劉德華、梁朝偉…5巨星同框 都穿增高鞋成亮點

下一則

小30歲女友疑有孕 徐克73歲當爹？

延伸閱讀

湯姆克魯斯沒去奧斯卡 但跑去巨星生日宴 還開黃腔

湯姆克魯斯沒去奧斯卡 但跑去巨星生日宴 還開黃腔
湯姆克魯斯缺席奧斯卡 竟是為了躲妮可基嫚？

湯姆克魯斯缺席奧斯卡 竟是為了躲妮可基嫚？
奧斯卡前瞻／阿湯哥「獨行俠」與卡麥隆「阿凡達2」搶最佳影片

奧斯卡前瞻／阿湯哥「獨行俠」與卡麥隆「阿凡達2」搶最佳影片
什麼讓湯姆克魯斯欣喜若狂？和掀起奧斯卡爭議的她有關

什麼讓湯姆克魯斯欣喜若狂？和掀起奧斯卡爭議的她有關

熱門新聞

白冰冰加入「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」陣容。記者李政龍／攝影

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

2023-03-15 16:31
奈及利亞歌手Tems參加奧斯卡頒獎典禮的服飾，擋住後方觀眾的視線，被網友評為「自私」。(Getty Images)

奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到

2023-03-14 17:06
楊紫瓊成為首位亞裔奧斯卡影后。(Getty Images)

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

2023-03-12 23:40
關繼威上台領獎時與哈里遜福特感人相擁。(截自推特@RaminSetoodeh)

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

2023-03-13 11:15
關繼威拿下最佳男配角。(路透)

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

2023-03-12 20:46
「媽的多重宇宙」劇組得到奧斯卡七項大獎。（路透）

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家

2023-03-13 00:45

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒