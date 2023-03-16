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36歲琳賽蘿涵宣布喜訊：將升格當媽

記者黃保慧／綜合報導
琳賽蘿涵宣布升格當媽。（取材自Instagram）
琳賽蘿涵宣布升格當媽。（取材自Instagram）

36歲好萊塢女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）去年7月宣布和小一歲男友貝德夏馬斯（Bader Shammas）結婚，對方是瑞士信貸集團在杜拜的助理副總裁，琳賽曾經為了他勤跑杜拜、共度兩人時光。日前琳賽突然在社群宣布懷孕喜訊，升格當媽讓粉絲又驚又喜。

琳賽蘿涵曾因「天生一對」（The Parent Trap）成為暴紅童星，之後登上頭號少女偶像寶座，沒想到長大後經歷和父親撕破臉、吸毒、酒駕等負面新聞，演藝事業一落千丈，還被封為「麻煩女星」，直到近年重返演藝圈，去年才以Netflix愛情喜劇「聖誕傾情」（Falling For Christmas）回歸主流。

琳賽蘿涵的事業步上正途，感情也帶來好消息，在去年琳賽36歲生日前，與交往超過2年的貝德夏馬斯結婚，還收到「鑽石之王」海瑞溫斯頓製作的巨大求婚戒，當時她開心與大家分享心情，「我是全世界最幸福的女人，你找到了我，同時也知道我想要找到快樂與恩典。我對你成為我的丈夫、我的生命和我的一切，感到好震撼。每個女人應該每天都要有這種感覺。」

時隔近1年，琳賽昨在IG曬出白色的嬰兒服，上面寫著「即將到來」的英文字樣，她也寫著，「我們期待也很興奮！」目前尚未公開預產期或性別等細節，但不少粉絲都相當興奮，獻上祝福。

社群 好萊塢 Netflix

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