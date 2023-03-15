繪本改編動畫片 動人金句多勇奪奧斯卡
改編自英國畫家查理麥克斯（Charlie Mackesy）暢銷數百萬的繪本，同名動畫「男孩、鼴鼠、狐狸與馬」在第95屆奧斯卡頒獎典禮奪下「最佳動畫短片」獎。這部動畫短片是作者將自己對人生經歷和體悟化為四個截然不同、偶然相遇的朋友。迷路的好奇男孩，只想吃蛋糕的鼴鼠，受過傷的狐狸沉默寡言，溫柔的馬心裡卻藏著祕密。他們帶著各自的故事一起踏上旅程，想找到回家的路。
短片中台詞「你說過最勇敢的話是什麼」、「生活不容易，但你是被愛的」、「你最棒的發現是什麼」、「原來做我自己就足夠了」，藉由四位角色在途中探索善良、勇氣和希望，沒想到這趟冒險的一問一答間，互相治癒了彼此脆弱的環節，發現了人生最珍貴的禮物。
動畫延用繪本風格，由畫家查理的獨特溫柔水彩畫筆筆觸完成，NoneMore和Bad Robot Productions出品，製作人為JJ阿布拉罕、卡拉斯佩勒、馬修弗洛德和漢娜米赫拉。為動畫導演的查理在領獎時感動的表示：「無法言喻」從繪本、動畫上架以來，觀眾的真誠回饋已經為他與作品「鍍金」，他也感謝上百位的動畫片師，他們的付出正是繪本中所傳達「勇敢」的實踐。蘋果執行長庫克在推特上恭賀：「這部美麗的動畫講述了善良、接納和希望的意義，恭喜所有辛苦的動畫製作團隊！」
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