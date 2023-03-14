「小美人魚」真人版完整預告現身 溫柔歌聲再掀童話熱潮

「小美人魚」正式海報。(圖:迪士尼提供)

華特迪士尼 歡慶100周年紀念，推出強檔大片「小美人魚」（Little Mermaid）改編自經典童話，最新正式預告在昨天舉行的奧斯卡 頒獎典禮上，在女主角荷莉貝利（Halle Bailey）與瑪莉莎麥卡錫 (Melissa McCarthy)的公布下首度曝光，為典禮直播掀起一波高潮！邪惡大反派海洋女巫烏蘇拉終於現身，以招牌魔性笑聲引誘天真的小美人魚愛麗兒，海洋王國螃蟹大臣暨音樂家賽巴斯汀、愛麗兒的可愛跟班小比目魚和熱心聒噪聒噪的海鷗史卡托也可愛登場，再度勾起影迷們的青春回憶。

「小美人魚」最新正式預告以人類王子亞力克遭遇船難開場，把他救上岸的愛麗兒對英俊瀟灑的亞力克一見傾心，於是不顧父王禁止她再度接近人類的告誡、與海洋女巫烏蘇拉暗中交易，用自己的聲音交換雙腿變成人類，好能接近亞力克並贏得他的心，最後再以愛麗兒繼先前預告釋出的短暫美妙歌喉、進而再度引吭高歌經典名曲「Part of Your World」作結，澎湃洶湧的升高音唱功十足震撼人心。

來源：迪士尼影業

演技派喜劇女星瑪莉莎麥卡錫飾演的半人半章魚烏蘇拉真人版霸氣造型曝光，賽巴斯汀、小比目魚和史卡托則分別由熱門音樂劇「漢密爾頓」東尼獎得主唱將男星戴維德狄格斯(Daveed Diggs)、「不存在的房間」天才童星雅各特倫布雷(Jacob Tremblay)與知名諧星奧卡菲娜(Nora Lum)獻聲配音、大展歌喉與喜感，加上金獎影帝哈維爾巴登(Javier Bardem)飾演國王，堅強卡司陣容也令人期待不已。