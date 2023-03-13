奧斯卡打破性別 「最佳男女」頭銜恐絕響

艾瑪科林認為目前獎項類別的包容性還不足。（取材自Instagram）

奧斯卡 最佳男、女主角，或是最佳男、女配角，這些頭銜今年之後恐怕將成為絕響。隨著性別平等成為全球主流趨勢後，奧斯卡金像獎主辦單位影藝學院正面臨取消男女性別表演獎項的壓力。

包括葛萊美獎、MTV電影電視獎、哥譚獎(Gotham Awards)和電影獨立精神獎，都已不約而同改以「最佳表演者」或「最佳表演獎」等無性別名稱，取代過去以男女區隔的獎項。奧斯卡是否跟進，反對與支持各有說法，意見分歧。

支持性別中立表演獎的人士，包括Netflix電視影集「王冠」(The Crown)中飾演戴安娜王妃的女演員艾瑪科林(Emma Corrin)向BBC記者表示，「我認為目前這些獎項類別的包容性還不足，必須要讓每個人都能確實感受到被認可與被尊重。」

但是以性別平等為由，取消男女表演獎項，令部分女演員感到不安，擔心今後在娛樂圈獲得的機會和榮譽會進一步減少，「我知道，如果我和一票男演員共同角逐最佳演員獎，我肯定毫無機會，但換成最佳女演員的話，可能還有勝算。」英國 女演員喬安娜拉姆利(Joanna Lumley)2月受訪時表示。

這種危機感絕非空穴來風，以英國音樂獎為例，自2021年取消男女性別獎項，改為頒發「英國年度藝術家」，結果今年初，五位提名 人全由男性包辦，最後由創作歌手哈利(Harry Styles)獲得這項榮譽。

影藝學院多年來，只在個人表演獎項加以性別區分，編劇、製作、剪輯、音效和導演等均不分性別，不過前述領域仍以男性為主，根據女性媒體中心最新公布的資料顯示，過去17年來，男性獲得78%奧斯卡非表演類別的提名，而女性只有22%。

而且性別中立將造成獎項減少、獲獎人數也減少的問題，例如本屆獨立精神獎個人表演項目提名人一口氣增加至10人，得獎人只有一位，同時增列「最佳突破表演」獎來鼓勵新進演員。

不過性別中立至少可以解決一項令人頭痛的問題，例如變性演員獲得哪種性別的個人表演榮譽，都不會招來爭議，例如去年金球獎首位獲得個人表演獎項的跨性別演員米凱拉·潔·羅利葛茲(Michaela Jae Rodriguez)。

金像獎導演山姆曼德斯(Sam Mendes)今年年初表示，奧斯卡表演項目男女性別之分，將無可避免被取消，「我認為(性別中立)已是注定的發展趨勢，我認為完全合情合理。」