我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中國轉機台北僅900元 華航單程價優

41歲Selina宣布未婚懷孕3個月 Hebe、Ella狂喜

奧斯卡打破性別 「最佳男女」頭銜恐絕響

編譯俞仲慈／綜合報導
艾瑪科林認為目前獎項類別的包容性還不足。（取材自Instagram）
艾瑪科林認為目前獎項類別的包容性還不足。（取材自Instagram）

奧斯卡最佳男、女主角，或是最佳男、女配角，這些頭銜今年之後恐怕將成為絕響。隨著性別平等成為全球主流趨勢後，奧斯卡金像獎主辦單位影藝學院正面臨取消男女性別表演獎項的壓力。

包括葛萊美獎、MTV電影電視獎、哥譚獎(Gotham Awards)和電影獨立精神獎，都已不約而同改以「最佳表演者」或「最佳表演獎」等無性別名稱，取代過去以男女區隔的獎項。奧斯卡是否跟進，反對與支持各有說法，意見分歧。

支持性別中立表演獎的人士，包括Netflix電視影集「王冠」(The Crown)中飾演戴安娜王妃的女演員艾瑪科林(Emma Corrin)向BBC記者表示，「我認為目前這些獎項類別的包容性還不足，必須要讓每個人都能確實感受到被認可與被尊重。」

但是以性別平等為由，取消男女表演獎項，令部分女演員感到不安，擔心今後在娛樂圈獲得的機會和榮譽會進一步減少，「我知道，如果我和一票男演員共同角逐最佳演員獎，我肯定毫無機會，但換成最佳女演員的話，可能還有勝算。」英國女演員喬安娜拉姆利(Joanna Lumley)2月受訪時表示。

這種危機感絕非空穴來風，以英國音樂獎為例，自2021年取消男女性別獎項，改為頒發「英國年度藝術家」，結果今年初，五位提名人全由男性包辦，最後由創作歌手哈利(Harry Styles)獲得這項榮譽。

影藝學院多年來，只在個人表演獎項加以性別區分，編劇、製作、剪輯、音效和導演等均不分性別，不過前述領域仍以男性為主，根據女性媒體中心最新公布的資料顯示，過去17年來，男性獲得78%奧斯卡非表演類別的提名，而女性只有22%。

而且性別中立將造成獎項減少、獲獎人數也減少的問題，例如本屆獨立精神獎個人表演項目提名人一口氣增加至10人，得獎人只有一位，同時增列「最佳突破表演」獎來鼓勵新進演員。

不過性別中立至少可以解決一項令人頭痛的問題，例如變性演員獲得哪種性別的個人表演榮譽，都不會招來爭議，例如去年金球獎首位獲得個人表演獎項的跨性別演員米凱拉·潔·羅利葛茲(Michaela Jae Rodriguez)。

金像獎導演山姆曼德斯(Sam Mendes)今年年初表示，奧斯卡表演項目男女性別之分，將無可避免被取消，「我認為(性別中立)已是注定的發展趨勢，我認為完全合情合理。」

奧斯卡 提名 英國

上一則

Selina宣布懷孕 Hebe：疫情最美好兩條線 Ella：美麗新世界

下一則

舊愛主持星光大道 奧斯汀巴特勒險狹路相逢

延伸閱讀

奧斯卡／楊紫瓊封后 喊話女性「我們辦得到」

奧斯卡／楊紫瓊封后 喊話女性「我們辦得到」
洛城新語╱「媽的多重宇宙」的喜與愁

洛城新語╱「媽的多重宇宙」的喜與愁
奧斯卡頒獎 楊紫瓊閃亮封后

奧斯卡頒獎 楊紫瓊閃亮封后
奧斯卡紅毯變香檳色 女星「亮色大反差」禮服勝出

奧斯卡紅毯變香檳色 女星「亮色大反差」禮服勝出

熱門新聞

這是真人還是AI繪圖？網友製作的「AI真人辨識測驗」，共有20位美女讓您考考眼力。(取自PTT)

20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」

2023-03-06 11:47
工藤靜香和木村拓哉被爆4月將閃電離婚。（取材自Instagram）

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

2023-03-06 20:32
郭書瑤（中）的雙峰呼之欲出。(取材自YouTube)

郭書瑤洗澡片「邪惡視角」流出 彎腰倒E奶看暈網友

2023-03-09 20:40
奧斯卡金像獎12日舉行頒獎典禮。(美聯社)

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

2023-03-12 23:32
林知衍在「黑暗榮耀」飾演宋慧喬的死對頭。（取材自Instagram）

黑暗榮耀謎底揭曉 房東太太真實身份曝光

2023-03-10 13:43
布魯斯威利近日與友人碰面被偷拍，顯得比以往都憔悴。（取材自臉書）

令人鼻酸 布魯斯威利妻子哽咽求狗仔攝影別再驚擾他

2023-03-06 06:35

超人氣

更多 >
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味

好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散