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奪奧斯卡首位亞裔影后 楊紫瓊向華人喊話：我們做得到

楊紫瓊奪奧斯卡影后「媽的多重宇宙」橫掃7項獎

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩感人向華人喊話：我們做得到

記者黃保慧／即時報導
楊紫瓊成為首位亞裔奧斯卡影后。(影片截圖)
楊紫瓊成為首位亞裔奧斯卡影后。(影片截圖)

第95屆奧斯卡頒獎典禮揭曉得獎名單，眾所矚目的「最佳女主角」獎，不負眾望由楊紫瓊奪得，成為史上首位華人奧斯卡影后，也是時隔21年，繼荷莉貝瑞（Halle Berry）2002年以「擁抱艷陽天」封后後的第2位非白人演員。

楊紫瓊擠下「TÁR塔爾」的凱特布蘭琪、「金髮夢露」的安娜德哈瑪斯、「致萊斯利」（To Leslie，暫譯）的安德麗亞瑞斯波羅格，以及「法貝爾曼」的蜜雪兒威廉絲封后。她拿著獎座流下喜悅的眼淚，「謝謝，謝謝你們，想要向所有長得像我一樣的男孩女孩說話，我手上這座是希望的燈塔，只要你敢夢，夢想愈大愈有可能實踐它。」她也接著向女性喊話：「各位女性，不要讓任何人告訴妳，妳們做不到，我們做得到。」最後說：「我要把獎項獻給我媽媽，所有的媽媽，她們都是超級英雄，沒有她們就沒有我們。我媽媽84歲了，我要把這座獎帶回馬來西亞，我的香港家人，謝謝你們讓我站在你們肩膀上。」

楊紫瓊在「媽的多重宇宙」飾演一名華裔移民，面臨家庭、事業危機，卻突然在報稅日展開一連串穿越多重宇宙的奇幻冒險，全片充滿奇想，楊紫瓊不僅在片中貢獻苦練多年的武打身手，更有親子和解的感情戲，可說是「十年磨一劍」，是她表演40年來集大成之作。

楊紫瓊因此片連續獲獎，在美國獨立製片業最高榮譽「獨立精神獎」，拿下今年首度將影帝影后融合成不分性別的「最佳主角獎」，以及在奧斯卡金像獎重要前哨戰之一美國演員工會獎、金球獎、國家評論協會獎封后，成為這3獎首位亞裔影后。

楊紫瓊一襲白裙流蘇裙亮相奧斯卡。(Getty Images)
楊紫瓊一襲白裙流蘇裙亮相奧斯卡。(Getty Images)

楊紫瓊 奧斯卡 凱特

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奧斯卡最新／楊紫瓊奪影后「媽的多重宇宙」橫掃7項獎

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