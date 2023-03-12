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今晚怎麼收看奧斯卡頒獎典禮？管道一次看

世界新聞網／即時報導
第95屆奧斯卡頒獎典禮將於美東時間3月12日晚上8時(西岸時間下午5時)登場，(美聯社)
第95屆奧斯卡頒獎典禮將於美東時間3月12日晚上8時(西岸時間下午5時)登場，(美聯社)

第95屆奧斯卡頒獎典禮將於美東時間3月12日晚上8時(西岸時間下午5時)登場，紅毯秀將於東部時間晚上6時30分開始。頒獎典禮將在洛杉磯的杜比劇院舉行。

本屆頒獎典禮將由美國廣播公司(ABC)獨家現場直播，有線電視的收視用戶可在電視上觀賞典禮，或透過abc.com和ABC應用程式收看。

如果家中沒有裝設有線電視，您還可透過包括Hulu + Live TV、fuboTV、Sling TV和YouTube TV在內的串流媒體服務觀看典禮。其中許多平台都有免費試用期。

本屆將是亞裔備受矚目的一屆，由楊紫瓊領銜演出的「媽的多元宇宙」(Everything Everywhere All at Once)已經橫掃了四大好萊塢工會獎項的最高榮譽，而曾經做到這一點的其他電影——《亞果出任務》(Argo)、《險路勿近》(No Country for Old Men)、《貧民百萬富翁》(Slumdog Millionaire)和《美國心玫瑰情》(American Beauty)——都獲得了奧斯卡最佳影片獎。

楊紫瓊是否會擊敗凱特布蘭琪，創造第一位亞裔獲得最佳女主角的歷史？關繼威是否奪下最佳男配角？「媽的多重宇宙」將囊括多少獎項？一切就等今晚揭曉。

亞裔 奧斯卡 楊紫瓊 凱特 電影

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