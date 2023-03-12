貝克漢親家與婚顧法庭開戰 律師費1小時800美元

布魯克林貝克漢（左）與妮可拉佩茲婚禮看似豪華亮麗，其實背後一團烏煙瘴氣。（路透資料照片）

貝克漢家族長子布魯克林 ，去年4月和演過「變形金剛4」的億萬豪門千金妮可拉佩茲舉辦世紀婚禮，當時曾傳出因為妮可拉不肯穿由他母親維多莉亞設計的婚紗，弄得婆媳之間爆發不和，維多莉亞也在婚禮上藉機報復，讓妮可拉這位大小姐一度氣得中途流淚衝出典禮現場。

儘管後來維多莉亞與妮可拉幾度在外界面前上演大和解，彼此看似暫時不再相鬥，但妮可拉的父親卻控告只為他們婚禮工作了9天就被請走的一組婚禮顧問，沒有退還15萬9000英鎊(約19萬美元)的押金，搞得婚顧2人組也反過來告他們違反合約、干涉商業交易，要求他們賠償5萬英鎊(約6萬美元)，也抖出更多婚禮背後雞飛狗跳的黑幕。

婚顧2人組稱新娘方面賓客名單一直不能決定，還一天到晚嫌她們不趕快把最後版本傳過來，妮可拉和母親也不太擅長app或是文件檔案操作，只會要求她們用最簡單的簡訊版本寄過來，卻三天兩頭就要改賓客的陣容，使這件想像中不太難的任務無法很快解決。

她們也透露妮可拉的父親尼爾森一度想取消婚禮，大罵這根本是場爛秀，而妮可拉和母親找的妝髮人員超級貴，包括他們趕來婚禮現場的機票、食宿就超過9.7萬美元。妮可拉的母親還要求她們千萬不能在丈夫面前說溜嘴，不然尼爾森知道她們這麼砸錢一定會氣到想殺人。

可是從最新的情況來看，尼爾森佩茲絕對花得起大錢，聘請了曾幫鬧出醜聞的英國 安德魯王子打官司的律師馬蒂辛格，辛格光1小時律師費就收超過800美元，價格超級貴，他戰力極強，不但兇惡也很會耍手段，外界認為尼爾森不惜砸錢找他，就是想要贏得漂亮，婚顧2人組恐怕吃不完兜著走。